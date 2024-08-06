«Красный котельщик» посетил губернатор Ростовской области

6 августа 2024 года Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) посетила делегация Правительства Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым. Также в мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Александр Скрябин, первый заместитель министра промышленности и энергетики донского края Вячеслав Тимченко, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Сегодня ключевая компетенция и конкурентное преимущество завода – осуществление атомных проектов. На станции поставляется серьезное оборудование, к культуре производства которого предъявляются высокие требования. Продукция АЭС для российских и зарубежных станций занимает существенную долю в портфеле заказов предприятия.

Губернатор посетил цех теплообменного оборудования, где производят наукоемкую продукцию. Технологический уровень площадки отвечает высоким стандартам. Здесь реализуется масштабная инвестиционная программа: обновляется станочный парк, внедряются современные технологии. За последние два года в цехе установлено более 20 единиц нового оборудования. В 2024 году на развитие станочного парка предприятия направлено более 1 млрд руб.

Темой № 1 остается прием персонала. На предприятии идет набор специалистов на различные специальности. На постоянную работу «Красный котельщик» приглашает как профессионалов, так и людей без опыта. Их обучение проходит в специальном отделе, имеющем лицензию на образовательную деятельность по более чем 70 профессиям, и непосредственно на рабочих местах. Есть собственная школа подготовки сварщиков, где новые сотрудники не только могут повысить квалификацию, но и без отрыва от производства получить профессию, востребованную на рынке труда.

Своим сотрудникам «Красный котельщик» предлагает достойные условия труда, стабильную заработную плату. Ежегодно на предприятии проходит более 50 корпоративных мероприятий и обучающих проектов. На территории завода работает бесплатный тренажерный зал, есть столовые и буфет, заводская медсанчасть, для сотрудников и их детей гарантирован летний отдых на Черноморском и Азовском побережьях. Предусмотрены детские новогодние подарки, а также частичная компенсация оплаты детских садов и аренды жилья иногородним работникам. С 1 апреля 2024 года список соцгарантий «Красного котельщика» расширился – стартовала программа благополучия сотрудников «Больше, чем работа», в которой появились такие новые направления, как частичная компенсация процентов по ипотеке и добровольное медицинское страхование для всех сотрудников ТКЗ.

Михаил Клугман, генеральный директор ТКЗ «Красный котельщик»:

«Красный котельщик» стабильно и уверенно работает: реализуются социальные программы, вовремя выплачивается зарплата и премии, коллектив постоянно профессионально развивается, участвуя в стратегически важных для энергетики страны проектах. Предприятие занимает 35 место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter (hh.ru) и первое среди компаний Ростовской области.

Члены делегации подчеркнули, что «Красный котельщик» всегда был надежным партнером, привлекательным работодателем со стабильными мерами поддержки коллектива и одним из крупнейших налогоплательщиков Ростовской области.