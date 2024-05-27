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«Красный котельщик» поддерживает связь поколений

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На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ) состоялось корпоративное мероприятие «Мост поколений», на которое пригласили ветеранов предприятия. Это очередная важная инициатива в рамках проекта «Больше, чем работа», стартовавшего на ТКЗ в апреле 2024 года.

#Промышленность

Бывшие работники ТКЗ – руководители и ветераны труда – стали почетными гостями завода. Их визит на родное предприятие – уже второй в этом году. Не так давно они встречались с генеральным директором ТКЗ Михаилом Клугманом, в этот раз их пригласили на корпоративное мероприятие «Мост поколений».

Сначала ветераны посетили цеха, экскурсию по которым гостям провели лично начальники подразделений. Потом встретились с нынешними сотрудниками завода. Беседа двух поколений котлостроителей проходила в теплой атмосфере за чаепитием.

Ветераны делились воспоминаниями о своей работе, искренне радовались, что родной завод сегодня – в надежных руках. «Красный котельщик» активно живет и развивается: закуплено новое оборудование, отремонтированы цеха, территория чистая и ухоженная.

Оценка со стороны ветеранов, их опыт и мудрость очень ценны для нынешних сотрудников завода. И это особенно отмечалось на встрече, как и то, что связь поколений на ТКЗ – невероятно крепка.

В память о теплой встрече участники обменялись открытками, вписав в них пожелания и напутственные слова. В дополнение к приятным эмоциям ветераны получили подарки от родного завода.

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Красный котельщик промышленность Таганрог
Таганрогская правда
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