«Красный котельщик» поблагодарил коллектив за отличную работу

Таганрогский котлостроительный завод (ТКЗ) подвел итоги года в ходе торжественной церемонии награждения лучших сотрудников и подразделений «Время первых».

Умение говорить спасибо и открыто благодарить за работу – важный индикатор, который демонстрирует трепетное отношение завода к своему коллективу и каждому отдельному сотруднику. Формат награждения различен, взять для примера общезаводской праздник с подведением итогов, который проходит ежегодно и обязательно сопровождается сюрпризами…

В ходе церемонии котлостроители узнали, что им предстоит стать героями новой киноленты под названием «Время первых», «съёмки» которой проходят прямо сейчас в этом зале. В 2024 году традиционную церемонию ТКЗ решил провести в формате импровизированного путешествия по популярным советским кинофильмам, где сотрудники завода стали и зрителями, и непосредственными участниками событий.

Открыл мероприятие генеральный директор «Красного котельщика» Михаил Клугман, который поблагодарил коллектив за качественную работу.

2024-й запомнится ТКЗ знаменательными событиями. «Красный котельщик» вошел в ТОП-50 лучших работодателей России. Причем не только занял уверенное 35-е место престижного независимого рейтинга HeadHunter, обойдя серьезных соперников со всей страны, но и стал первым среди компаний Ростовской области.

1 апреля на ТКЗ запущен новый механизм поддержки коллектива – программа благополучия сотрудников «Больше, чем работа». Ее ключевые направления: компенсация процентов по ипотеке, добровольное медицинское страхование, корпоративная жизнь – ежегодный календарь завода насчитывает порядка 50 мероприятий и обучающих проектов, программа «Забота о людях», направленная на создание комфортной рабочей среды.

В течение года активно реализовывалась инвестиционная программа – рекордная для ТКЗ – в сумме более чем 1 млрд руб. Приобретено и введено в эксплуатацию свыше 20 единиц высокотехнологичного оборудования. В полном объеме выполнена программа ремонтов станочного парка. Отработаны новые технологии, освоены новые для «Красного котельщика» линейки продукции.

Лидеры 2024 года

Номинации «Лучший сборочный цех», «Лучшее подразделение по охране труда» – трубоблочный цех.

Номинация «Лучший заготовительный цех» – трубно-кузнечный цех.

Номинация «Самый чистый цех» – цех теплообменного оборудования.

Номинация «Лучшая бригада» – бригада Алексея Писарьяна (цех теплообменного оборудования).

46 специалистов ТКЗ стали «Лучшими по профессии».

Новшество этого года – конкурс «Ценный кадр». Его участников в номинациях, соответствующих ценностям «Красного котельщика» – «Безопасность», «Уважение и забота», «Надежность», «Движение вперед», «Клиенты», – выдвигали сами сотрудники, победителей определяли «народным» голосованием, награждали во время церемонии.

Котлостроители первые не только в работе, но и в творчестве. Это доказал конкурс видеороликов «Ценная история», участникам которого предстояло продемонстрировать, как ценности завода помогают выполнять планы и поддерживать рабочий настрой. Оказалось, что к вышеперечисленным ценностям можно добавить еще одну – отличное чувство юмора котлостроителей.

В «Ценной истории» первое место разделили сотрудники цеха теплообменного оборудования и дирекции по закупкам и логистике. На втором месте – группа переводов дирекции по работе с персоналом, на третьем – творческий тандем трубоблочного цеха. Специальным призом за участие отмечены сотрудники конструкторского бюро ТКЗ (г. Барнаул).

Второй «серией» этой необычной киноцеремонии стал мюзикл «Дорогами советских кинофильмов». Любимые россиянами киноленты ожили в исполнении профессиональных артистов под овации котлостроителей. Побывали сотрудники ТКЗ по инициативе завода и на Новогодних огоньках.

Мнения участников

Виктория Подунова, руководитель группы переводов дирекции по работе с персоналом:

«Участвуя в конкурсе видеороликов, мы получили колоссальное удовольствие: и от процесса съемок, и от готового результата. Изначально идеи были разные, остановились на интернациональной. Группа переводов контактирует с иностранными заказчиками, вот и решили показать через восприятие гостя из Индии, как ценности нашей компании воплощаются в жизнь. Он стал главным героем нашего ролика. Совместная работа дала нам всем очень много – прежде всего, еще больше сплотила коллектив».

Василий Краснов, начальник сектора детального проектирования теплообменного оборудования конструкторского бюро:

«Победа в конкурсе «Ценный кадр» стала для меня полной неожиданностью. С одной стороны, это очень почётно – раз коллеги так высоко оценили работу нашего подразделения (считаю, это достижение общим), значит, мы двигаемся в правильном направлении. С другой стороны, – очень ответственно. Будем обязательно соответствовать и совершенствоваться. Здорово, что церемония «Время первых» проходит ежегодно. Приятно видеть на сцене в числе награждаемых своих друзей, коллег, среди которых много рабочих».

Денис Носак, руководитель группы технического контроля дирекции по качеству:

«Лучший по профессии» – моя первая, большая победа на предприятии. Очень приятно. Свою радость, гордость я передам коллегам, без которых ничего бы не получилось. На самом деле такое признание поднимает настроение, воодушевляет, хочется сделать еще больше и еще лучше. Положительные эмоции повышают вовлеченность, продуктивность, да и просто полезны для здоровья. Организаторам церемонии хочу поставить высший балл! Мы перенеслись во времени, забыли о тревогах, получили праздничный настрой!».