«Красный котельщик» организовал летний отдых для сотрудников и их детей

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) организовал летний отдых своего коллектива в рамках ежегодной оздоровительной кампании. Воспользоваться льготными путевками могут как сами сотрудники завода, так и члены их семей, включая детей.

Оздоровление юных котлостроителей – продолжателей трудовых династий – важная статья бюджета ТКЗ. Благодаря «Красному котельщику», который компенсирует большую часть стоимости путевок, этим летом свыше 120 ребят побывают в детских лагерях на Азовском и Черноморском побережьях. Для них подготовлены комфортные условия проживания и насыщенная досуговая программа, включая спорт.

Время летних каникул дети сотрудников ТКЗ проведут с максимальной пользой и для здоровья, и для своего личностного развития. Кто-то из них, возможно, встретится и со своими старыми друзьями – ведь благодаря инициативе «Красного котельщика», который уделяет большое внимание детской оздоровительной кампании, юные котлостроители ездят в лагерь каждый год.

Сами сотрудники летние отпуска проведут на берегу Черного моря. О них также позаботился завод, выделив льготные путевки. Отдых организован в соответствии с предпочтениями работников «Красного котельщика». Котлостроителей ждет парк-отель на первой береговой линии, успешно сочетающий традиции и дух прошлого с современным комфортом.

«Одна из ключевых ценностей нашей компании – уважение и забота. И это означает, что мы с уважением и заботой относимся не только к окружающей среде и обществу вокруг нас, но и друг к другу, – подчеркивает директор по персоналу ТКЗ Марина Кирдяшева. – Именно поэтому тщательно подходим к выбору партнеров по организации корпоративного отдыха, прислушиваясь к мнению своего коллектива. Мы стремимся, чтобы наши сотрудники могли качественно провести отпуск со своими семьями, вернувшись из оздоровительных поездок на море отдохнувшими и полными сил».

Хотите стать частью большого дружного коллектива, который умеет и работать, и отдыхать, добро пожаловать на «Красный котельщик». Ознакомиться с вакансиями ТКЗ можно на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии.