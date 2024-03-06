«Красный котельщик» не перестает радовать сотрудников

Свои двери открыл ежегодный интеллектуальный клуб Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) «КотлоУм». На этот раз для него выбрали формат популярной российской телеигры «Сто к одному». На битву умов свои команды – а это 180 интеллектуалов ТКЗ – выставили разные подразделения завода. Встречу котлостроителей посвятили двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Это мероприятие прошло под девизом «Красный котельщик» – больше, чем работа». Действительно, завод давно вышел за привычные рамки работодателя. Широкую социальную поддержку сотрудников успешно дополняют корпоративные мероприятия и обучающие проекты – более 50 в год. Их формат обязательно учитывает мнение коллектива и меняется в зависимости от его предпочтений.

К игре «Сто к одному» сборные подошли с изрядным чувством юмора. Взять хотя бы их названия: «Голову дома забыли», «Под касками», «Сбыт в законе», «Шерлоки», «Звезды сошлись»… Чувство юмора, а также логика, интуиция, эрудиция понадобились им и дальше. Вопросы для участников подготовили, на первый взгляд, несложные – на темы кино, телевидения, мира животных, профессий. Но подача их была настолько нестандартной, что найти самые популярные ответы удавалось далеко не сразу. Команды справились, проведя два часа игры на одном дыхании.

Золотой кубок достался сборной «Сбыт в законе» (дирекция по сбыту и управление по юридическим вопросам). Серебряный – команде «Дирпоперы» (дирекция по работе с персоналом). «Бронзу» забрала команда «Голову дома забыли» (трубно-кузнечный цех). Специальный приз за самые неочевидные ответы — у «Разумных ребят» (механосборочный цех). В дополнение к кубкам победившим командам вручили денежные сертификаты, дипломы и корпоративные подарки.

Завершилась игра «Сто к одному» фотосессией в специальной фотозоне с моментальной печатью снимков и зажигательной дискотекой. Так что после напряженной битвы умов все участники получили возможность расслабиться и от души повеселиться.

Мнения участников

Дарья Павленко, менеджер по обучению дирекции по работе с персоналом:

– Интеллектуальный клуб котлостроителей – одна из самых креативных традиций «Красного котельщика». Каждый раз новый формат – новое место игры. Огромное спасибо организаторам за этот вечер. Коллегам по команде – за мозговой штурм и правильные ответы. Всем участникам – за непринужденную дружескую атмосферу, юмор, добрые эмоции от встречи. Наша команда взяла серебряный кубок. Хоть это и не «золото», зато как приятно чувствовать себя в числе интеллектуалов ТКЗ (улыбается)!

Артур Мазурек, чистильщик металла механосборочного цеха:

– «Кто хорошо работает, тот также хорошо отдыхает», – сказал ведущий игры в начале вечера. Абсолютно с ним согласен! У нас сложная, ответственная работа, потому так необходима «перезагрузка», которую дают корпоративные мероприятия. Еще одна их важная составляющая – общение: теплое, дружеское, неформальное. И конечно, развитие – во время этой игры мы проверили свои знания в разных областях. У нашей команды – специальный приз за самые неочевидные ответы.

Михаил Дмитров, руководитель проектов дирекции по сбыту:

– От души поздравляю коллег с общей победой. Мы верили друг в друга, играли сплоченно, да и удача была на нашей стороне. Если перефразировать название игры, то мы получили «Сто в одном» – атмосферное, уютное место для встречи; танцевальные номера от талантливых ребят; искрометные шутки от ведущего; неожиданные интересные вопросы; азарт от игры; адреналин от победы. Что еще нужно для идеального вечера…