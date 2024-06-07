Красные флаги в описании вакансий: как жителям Таганрога уберечь себя от недобросовестных работодателей

Во время поиска работы иногда можно наткнуться на недобросовестных работодателей. Однако распознать их можно еще на этапе знакомства с вакансией. Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» в hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, рассказала о признаках в предложении о работе, которые должны вас насторожить.

О возможной недобросовестности работодателя могут говорить следующие моменты в тексте вакансии.

Слишком заманчивые условия, не соответствующие должности. Высокая зарплата, свободный график и отсутствие требований к опыту могут служить приманкой для найма в сомнительные компании, например, в финансовые пирамиды.

Размытые обещания. Фразы вроде «бонус без потолка» или широкий диапазон премиальных выплат часто скрывают низкую фиксированную зарплату и нереалистичные планы, чтобы сотрудникам было сложно получить обещанные бонусы.

Много негативных отзывов о компании. Если в отзывах постоянно встречаются одинаковые жалобы на условия работы и отношение к персоналу, а положительные отзывы выглядят неинформативными и шаблонными – это повод задуматься о репутации компании.

Неполное описание вакансии. Отсутствие четкого описания задач и обязанностей может свидетельствовать о небрежном подходе к подбору персонала и неорганизованности внутри компании.

Есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Они не обязательно говорят о недобросовестности работодателя, но могут намекнуть на трудности, с которыми придется столкнуться после трудоустройства в такую компанию.

Упоминание о ненормированном рабочем дне, особенно если должность не предполагает управление или работу в сфере услуг с неожиданными всплесками заказов. Стоит обратить внимание на причину переработок и понять, готовы ли вы принять эти условия. Иногда это может быть сигналом о том, что работодатель хочет нанять одного человека на объем работы для двух или трех сотрудников.

В описании вакансии используются выражения типа «супермен» или «многорукий многоног», это может указывать на то, что вам предложат выполнять несколько функций одновременно. Возможно, это приемлемо для вас, но важно оценить, насколько долго вы сможете справляться с такой нагрузкой и соответствует ли предлагаемый доход вашим усилиям.

Важно также обратить внимание на продолжительность существования вакансии. Если она висит уже полгода или появляется и исчезает на протяжении длительного времени, это может говорить о нерешительности работодателя относительно открытия этой должности. Также возможно, что руководитель имеет завышенные ожидания и не может выбрать подходящего кандидата или что люди уходят после испытательного срока из-за недостатков работодателя.

Стоит учитывать возраст компании. Работа в новом бизнесе может быть рискованной, поскольку компания может находиться в процессе поиска своего продукта, клиентов, инвесторов и места на рынке. Если бизнес успешно развивается, это может стать отличным стартом карьеры и предоставить ценный опыт.

Будьте внимательны при поиске работы и обращайте внимание на подобные «красные флажки», чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

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