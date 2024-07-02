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Красивейшие пейзажи представлены на выставке в Таганроге

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В выставочном зале Таганрогского отделения Союза художников России демонстрируются пейзажи. Выставка – коллективная, в ней участвуют как маститые профессионалы, так и любители, не имеющие специального образования, зато обладающие талантом, любовью к искусству и жаждой творчества.

Культура

Самый старший из участников – Степан Матвеевич Чумаков, патриарх таганрогского художественного цеха, твердо стоящий на традициях русской академической школы живописи, пишущий приглушенными красками, но даже у него небо бывает розовым от лучей заходящего солнца.

Певец природы Донского края Виктор Хлопецкий, выезжая с этюдником на пленэры в пригороды Таганрога, набирает красоту окружающего мира про запас, и этой красотой щедро делится с нами. И на краски для заката он тоже не скупится.

А вот Владимир Черноусов предлагает взглянуть на розовых чаек. Если верить художнику, — именно такими они становятся на рассвете.

Четко прописанные, скрупулезно детализированы таганрогские переулки Татьяны Коваленко. Выполненные крупными мазками, наполненные воздухом природные ландшафты Натальи Журавлёвой. Разнообразие техник и мастерское владение каждой из них демонстрируют Людмила Озерина и её коллега по художественной школе имени С.И. Блонской Елена Кудрявцева. Петербургские этюды Елены Рындиной… У каждого художника – свой почерк, свой взгляд на мир, однако мир у всех – прекрасен.

В царящую на улице жару среди картин – прохладнее. Наверное, свою роль играет водное изобилие: на многих работах – Миус, Азовское море, водопады…

Выставка продолжит работу в течение июля — ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12.00 до 17.30. Вход бесплатный.

Адрес выставочного зала Таганрогского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»: ул. Греческая, 48/ пер. Добролюбовский,6.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора

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Таганрогская правда
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