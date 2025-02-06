Корпоративная газета ТАГМЕТа «Вальцовка» вышла в финал национального журналистского конкурса «Искра Юга-2024»

Финал конкурса и награждение призеров состоялось в Ростове-на-Дону на площадке развития инноваций и креативных индустрий «Центр истинных ценностей».

Представители корпоративной прессы ТАГМЕТа получили памятный диплом и подарки из рук представителей ведущих российских СМИ. На площадке конкурса развернулись дискуссии о будущем журналистики, прошли мастер-классы, были отмечены наградами самые талантливые авторы различных жанров СМИ юга России.

Корпоративная газета «Вальцовка» Таганрогского металлургического завода стала призером национального конкурса «Искра Юга 2024» им. В.В. Смирнова за проект по охране труда и промышленной безопасности. ТАГМЕТ предоставил на рассмотрение жюри спецвыпуск газеты «Вальцовка» «ТАГМЕТ — территория безопасности». Эксперты высоко оценили проект и присудили многотиражке победу в номинации «Лучшее корпоративное издание».

Это событие высоко оценило и руководство ТАГМЕТа.

«Корпоративная пресса по-прежнему находится в авангарде журналистики, несмотря на активное развитие цифровых технологий. Она выполняет важные функции для развития промышленности региона, в том числе через формирование и демонстрацию образов человека труда и современного предприятия. Благодарим экспертов за высокую оценку усилий ТАГМЕТа в области охраны труда и техники безопасности и награду в номинации, которая в этом году впервые включена в перечень основных», — сказал управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.

«Вальцовка» — газета Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ), входящего в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК). Сегодня для таганрогских металлургов она является ценным источником информации. Многотиражка основана в 1928 году, пережила вместе с заводом более сотни лет, издавалась в различных форматах и стилях, а сегодня — это красивое яркое полноцветное глянцевое издание тиражом в две тысячи экземпляров. С 2020 года газеты выходит в едином корпоративном стиле.

Профессиональный конкурс «Искра Юга» проводится с 2007 года и объединяет СМИ южных регионов России. Его цель — способствовать повышению качества журналистики. Конкурс является площадкой обмена опытом, установления профессиональных связей между изданиями и поощрения талантливых авторов региона. Проект стартовал как региональный, но по мере развития получил статус национального. В этом году на ежегодный конкурс СМИ, имеющий призовой премиальный фонд, поступило 545 работ от 138 редакций. Участники боролись за победу в 11 номинациях.

Фото пресс-службы ТАГМЕТа