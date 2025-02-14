Главная » Новости Таганрога

«Коробка храбрости»: таганрожцы могут принять участие в благотворительной акции

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Присоединиться к акции может любой желающий помочь детям, проходящим лечение в центре по борьбе со СПИДом.

Новости Таганрога

В Таганроге, как и во всей Ростовской области, проходит благотворительная акция «Коробка храбрости». Ее цель — помочь, поддержать и порадовать юных пациентов, которые проходят лечение в центре по борьбе со СПИДом.

Участникам акции следует знать, что нельзя передавать детскую косметику, сладости, деревянные, плюшевые, бьющиеся и острые игрушки, заколки, говорится в сообщении администрации Таганрога.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо написать на почту ano-cozsr@yandex.ru, через форму обратной связи на сайте https://cozsr.ru/, в сообщения ВКонтакте https://clck.ru/3GNobh в whatsapp на номер +7 (938) 124-30-54.

Фото: администрация Таганрога.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция благотворительность новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru