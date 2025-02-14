«Коробка храбрости»: таганрожцы могут принять участие в благотворительной акции

Присоединиться к акции может любой желающий помочь детям, проходящим лечение в центре по борьбе со СПИДом.

В Таганроге, как и во всей Ростовской области, проходит благотворительная акция «Коробка храбрости». Ее цель — помочь, поддержать и порадовать юных пациентов, которые проходят лечение в центре по борьбе со СПИДом.

Участникам акции следует знать, что нельзя передавать детскую косметику, сладости, деревянные, плюшевые, бьющиеся и острые игрушки, заколки, говорится в сообщении администрации Таганрога.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо написать на почту ano-cozsr@yandex.ru, через форму обратной связи на сайте https://cozsr.ru/, в сообщения ВКонтакте https://clck.ru/3GNobh в whatsapp на номер +7 (938) 124-30-54.

Фото: администрация Таганрога.