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Контрольный персонал «Красного котельщика» подтвердил высокий профессиональный уровень

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На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ) прошел конкурс «Лучший по профессии в области контроля качества продукции». Он продолжил успешную практику корпоративных профсостязаний среди представителей разных направлений деятельности ТКЗ.

#Промышленность

В конкурсе профмастерства среди контрольного персонала участвовали исключительно девушки – сотрудницы дирекции по качеству ТКЗ. Они выполняют важную и ответственную функцию – проверяют качество продукции завода, а значит, и уровень компетенций у таких специалистов должен быть соответствующим.

То, что им нет равных, участницы продемонстрировали в ходе конкурсных заданий. Девушки решали кроссворды, разрабатывали технологические карты контроля, выполняли проверку образцов и оценивали обнаруженные несплошности (нарушение однородности металла).

И теоретическую, и практическую части они прошли на одном дыхании, раньше отведенного времени выполнив задания. Этому способствовала и высокая квалификация, и командная работа, предусмотренная форматом конкурса. 18 участниц разделили на шесть команд, в каждой из которых был дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, дефектоскопист рентгеногаммаграфирования и инспектор, специализирующийся на визуальном и измерительном контроле.

Следили за правильностью выполнения конкурсных заданий, а также выбирали победителей в командных и личных зачетах эксперты дирекции по качеству ТКЗ, включая директора по качеству. Во время торжественной церемонии награждения конкурсантки были отмечены дипломами, грамотами за участие и призами.

Специалист по неразрушающему контролю – одна из самых востребованных профессий в современной промышленности. В частности, работу таким специалистам готовы предложить на «Красном котельщике». Им гарантирован не только полный соцпакет, но и отличные карьерные возможности. С полным списком вакансий, которые есть на ТКЗ, можно ознакомиться на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии.

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Таганрогская правда
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