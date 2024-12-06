КСП Ростовской области выявила нарушения при формировании и исполнении бюджета Таганрога

По результатам проверки, которую провела Контрольно-счетная палата Ростовской области, 11 должностных лиц привлекут к ответственности за нарушения, допущенные при формировании и исполнении бюджета Таганрога.

В комплексной проверке КСП за 2023-2024 годы были затронуты межбюджетные потоки, имеющие социальную направленность. Это сфера образования, меры соцподдержки и соцобслуживания, полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А также — по участию МФЦ в предоставлении государственных и муниципальных услуг, бюджетные инвестиции в социально-значимые объекты.

Общий объем проверенных средств составил 4,2 млрд рублей. Средства областного бюджета составили 3,7 млрд рублей, местного — 0,5 млрд рублей. Нарушения выявлены при расходовании средств на строительство, реконструкцию и капремонт — завышение объема выполненных работ зафиксировано по трем объектам из четырех проверенных.

Отмечается, что ряд недостатков допущен управлением образования города при расходовании средств на обеспечение госгарантий реализации прав на получение образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая нарушение порядка формирования муниципального задания и его финансового обеспечения.

Значительные отклонения выявлены при расходовании межбюджетных трансфертов на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе расходование бюджетных средств без достижения требуемого результата.

Не удовлетворительной КСП признало и ситуацию при расходовании межбюджетных трансфертов на реализацию переданных государственных полномочий в сфере соцобслуживания и соцзащиты населения, а также в части деятельности администрации по обеспечению функционирования МФЦ.

Отмечен значительный рост муниципального долга с 2017 года по 2022 год (в 1,8 раза), который на 1 января 2022 года достиг 1953 млн рублей и сохранялся на начало 2024 года.

По информации Контрольно-счетной палаты, главным негативным последствием ранее проводимой долговой политики явилось создание пиковой нагрузки на бюджет города в последующие периоды. Так, в 2026 году муниципалитету придется гасить долг в размере 1,7 млн рублей, что влечет за собой определенные риски.

В ходе проверки муниципалитет выполнил работы по устранению выявленных нарушений. Приняты меры и по их недопущению в дальнейшем. Так, по фактам нарушений, допущенных при строительстве детского сада по улице Адмирала Крюйса и при капремонте ГДК, подрядными организациями возвращено в бюджет около 3,5 млн рублей.

По фактам завышения стоимости работ, связанным с несоответствием фактически выполненных объемов и видов работ, примененных материалов принятым и оплаченным заказчиком, выявленным по вышеуказанным объектам, а также при строительстве детского сада на 220 мест по Мариупольскому шоссе, 31-7 (жилой массив «Русское поле»), подрядными организациями предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ на сумму 4,2 млн рублей, проведены сверки расчетов.

Приведены в соответствие с утвержденными требованиями муниципальная программа в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также муниципальные задания и финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений. Усилен контроль за соблюдением порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий центра социального обслуживания, МФЦ, образовательных учреждений, за исполнением муниципальных контрактов в части их своевременной оплаты, за своевременным предоставлением отчетности в отраслевые министерства Ростовской области.

Контрольно-счетной палатой по итогам контрольного мероприятия составлено четыре протокола об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены три предупреждения и наложен штраф в размере 10 тысяч рублей. Органами местного самоуправления принято 25 муниципальных правовых актов и распорядительных документов, за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц.

Реализуются меры по взысканию недополученных доходов и просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки в размере 7,3 млн рублей и 16,9 млн рублей соответственно, по обеспечению достоверного отражения в учете доходов от арендной платы за земельные участки и обеспечению поступления в бюджет дополнительных неналоговых доходов. Внесены изменения в реестр муниципальной собственности в части устранения занижения стоимости имущества казны, переданного в концессию, на 14,2 млн рублей. Приняты и иные меры.

На контроле муниципальной палаты остается исполнение дорожной карты, разработанной городским комитетом по управлению имуществом, оптимизация штатной численности городской думы Таганрога.

Источник: donland.ru