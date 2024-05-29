О достоинствах аппарата фотодинамической терапии Revixan рассказывает врач, косметолог, психолог, физиотерапевт из Таганрога Оксана БЫХ.

В косметологии она работает около 20 лет, за это время сменилось множество теорий, подходов и взглядов в этой отрасли. Неизменным остается желание женщины быть красивой, привлекательной. К сожалению, в этом списке желаний здоровье часто остается за кадром, как бы само собой разумеющимся. На самом же деле специалиста радует тот факт, что на последнем конгрессе по косметологии в Москве основополагающим фактором, обеспечивающим красоту лица и успешный, эффективный результат работы косметологов, было указано здоровье организма. Именно этот фактор лежит в основе создания врачебно-косметологических клиник. Так как только при комплексном взгляде на организм возможно оценить его состояние, дообследовать при необходимости и разработать план ведения пациента, а также прогнозировать успешность назначаемых процедур и препаратов.

— На сегодняшний день требование наличия высшего медицинского образования является гарантом того, что назначения доктора учитывают наличие тех или иных заболеваний, дисфункциональных или дефицитарных состояний, которые могут стать причиной развития осложнений или малой эффективности проводимой терапии, — указывает Оксана Бых. — Портфель косметолога содержит в себе как классические уходовые процедуры, так и целый спектр инъекционных препаратов. В последние годы нарастает количество аппаратных методик. К счастью, они становятся всё более экологичными и менее травмирующими.

Хочу познакомить вас с совершенно новым подходом к красоте. Это аппарат фотодинамической терапии Revixan. Действие аппарата основано на факте накопления вещества — фотосенсебилизатора в дефектной, поврежденной, измененной, инфицированной, мутировавшей или просто старой и неактивной клетке с последующей ее гибелью в результате химических реакций под воздействием света определенной длины волны. Запускается каскад реакций, направленных на регенерацию. Таким образом, появилась возможность «вычистить», омолодить ткани, прервать размножение патологически измененных клеток. Оставшиеся здоровые клетки будут активнее откликаться на стимулирующие процедуры. У них появится возможность жить и работать в очищенном от токсического влияния пространстве, да и те питательные вещества, которыми мы стараемся насытить ткани, пойдут во благо. А вслед за повышением функциональной активности клеток будет улучшаться и структура кожи.

Для кого же предназначен Revixan? Я уже упоминала об омолаживающем эффекте. С помощью фотодинамической терапии можно обеспечить хорошую реабилитацию после разного рода травм, операций, агрессивных воздействий. Также аппарат эффективен при лечении акне и постакне, рубцов, розацеа, псориаза, красного лишая, дерматитов, фолликулитов. Отлично показал себя аппарат и в трихологии при лечении как андрогенной, так и очаговой аллопеции, себореи, фолликулитов. В практике подолога клинически доказана эффективность при микозах, ониходистрофии. Особое внимание я бы хотела обратить на генерализованные папиломатозы и кератоматозы, где ярко проявляется противовирусный эффект аппарата. Выраженный антисептический, противовоспалительный и регенераторный эффект дают нам редкую возможность для лечения трофических язв и предотвращения тяжелых осложнений. Здорово, правда? Да, это не панацея, но возможность в разы сократить сроки реабилитации, избежать и предотвратить возникновение осложнений, снизить антибиотикорезистентность и избежать токсического воздействия на ткани. И всё это без боли, без повреждения кожи. Уникальность Revixan еще и в возможности индивидуальной работы с каждым пациентом и подбора терапевтической программы с учетом особенностей его состояния и заболевания.

Аппарат уже полюбили те, кто попробовал его действие на себе. Но сегодня я хочу подарить эту уникальную возможность тем, кто только впервые встречается с Revixan.

Проконсультироваться и получить лечение вы можете во врачебно-косметологической клинике в городе Таганроге по адресу: переулок Итальянский, 15.

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