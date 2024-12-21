Конструкторы из Таганрога разработали комплект оборудования для защиты от FPV-дронов

Таганрожцы по-разному вносят свой вклад в общую победу. Недавно нашему корреспонденту удалось встретиться с организаторами научно-производственного предприятия «АНТЕХ» (ООО «НПП «АНТЕХ»). Здесь решили побеждать врага на интеллектуальном фронте, где противоборствующими сторонами используются высокие технологии.

Беспилотное противостояние

Никто раньше не мог подумать, что FPV-дроны – юркие самодельные беспилотники – окажутся столь эффективными и смогут затмить считавшиеся всесильными «Байрактары». Военные подтвердят: в последнее время они превратили жизнь бойцов вблизи передовой в настоящий ад – охотятся за транспортными средствами и военной техникой, поражают скопления людей, залетают в блиндажи и укрепления. Массированное использование FPV-дронов позволяет почти полностью изолировать определенный участок фронта. Они делают невозможной любую активность в светлое время суток и частично в темное — ротацию войск, эвакуацию раненых, подвоз продуктов и боеприпасов.

С этой вражеской напастью решили бороться учредители НПП «АНТЕХ» Владимир Рыбальченко, Антон Лисицкий, Николай Лавриченко и Александр Карев. О коварстве и опасности беспилотников узнали от общего друга Тамерлана Дмитриева, военнослужащего штурмового подразделения. Собственно Тамерлан и рассказал о необходимости такого защитного устройства и том, каким требованиям оно должно отвечать. Запомнили его слова: «Мы разными жизнями живем, жили и будем жить, но общее дело нас должно объединить». Спустя шесть месяцев появилась первая версия изделия. Первым, кто испытал его в бою, стал сам Тамерлан. К сожалению, он погиб в августе этого года в ходе наступательных боев на Авдеевском направлении.

Работу начали с изучения моделей и характеристик вражеских беспилотников, благо информации с переднего края и по другим источникам поступало достаточно. Обсудили, на чем необходимо сосредоточить внимание, чтобы обезопасить от атак вражеских дронов наши подразделения. Пришли к выводу, что защитный комплект будет индивидуальным, малогабаритным, мобильным, простым в использовании и достаточно легким.

Конструируемая аппаратура должна препятствовать управлению FPV-дронами в наиболее используемых частотных диапазонах, а кроме того, помешать передаче видеосигнала с беспилотника на пульт управления оператора. Исходя из поставленных задач, разработали тактико-технические характеристики устройства. Идею оформили на бумаге, потом, после предварительных расчетов, стали воплощать в жизнь.

На этой стадии коллектив начал практическую деятельность, как и большинство российских «самодельщиков», в гараже. Постепенно отработали технологический процесс сборки, обзавелись необходимым инструментом, приступили к тестированию первых образцов. Впоследствии подготовили программу испытаний. По согласованию с командирами воинских частей стали выезжать ближе к переднему краю для практического подтверждения возможностей изготовленной аппаратуры. Таких выездов было более тридцати. Название для средства индивидуальной защиты придумали актуальное: «Штурм».

Проектирование, несмотря на простоту конструкции, заняло достаточное количество времени. До начала производства были изготовлены и опробованы три модификации, которые совершенствовались, пока инженеры не пришли к окончательному варианту.

Возможности

Возможностями «Штурм» своих создателей откровенно порадовал. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что одиночный комплект из двух блоков генерации, двух аккумуляторных батарей, антенн и соединительных проводов весит не более одного килограмма. Одного аккумулятора хватает на полтора часа работы. Радиус действия комплекта по обезвреживанию FPV-дронов – от 50 до 100 метров. Это означает, что беспилотник-камикадзе не в состоянии поразить цель ближе этого расстояния, не может передать оператору «картинку» с поля боя. По оценкам командиров, на участках которых проводились испытания, этого вполне достаточно, чтобы обезопасить личный состав (особенно штурмовиков) и боевую технику.

Конструкторы уже изготовили и поставили в действующие подразделения более ста одиночных комплектов. Это означает, что сто жизней наших солдат гарантированно спасены.

Для повышения эффективности работы одиночного комплекта «Штурма» на каске бойца может крепиться антенна направленного действия. Она защитит от дронов именно с того направления, куда направлен его взгляд.

Поскольку нет предела совершенству, разработчики сконструировали крепежную планку для установки изделия на автомобильной и бронетанковой технике, а также специальную антенну, позволяющую глушить вражеские «камикадзе». Для окончательной адаптации комплекта к боевым условиям предусмотрели возможность его работы от так называемого автомобильного «прикуривателя». Используя производственный опыт, команда «АНТЕХа» максимально унифицировала все детали.

Испытания – испытаниями, но в данной ситуации важна обратная связь: сведения о том, как ведет себя средство индивидуальной защиты в боевой обстановке. Со слов собеседников, был случай, когда вокруг одного из бойцов штурмового подразделения упало сразу четыре вражеских FPV-дрона. Естественно, не сделав сброса и не причинив вреда.

Эффективно использование этих средств защиты в составе штурмовой группы. Если в ней есть хотя бы два комплекта, они смогут прикрыть передвижение всех штурмовиков и защитить от вражеских беспилотников. Мне была предоставлена возможность лично подготовить изделие к практической работе. Это не требует специальных знаний, а благодаря прилагаемой инструкции делает процесс простым и быстрым, что немаловажно в условиях боевых действий.

Процесс изготовления и совершенствования аппаратуры продолжается. В группе «АНТЕХа» есть аналитики, разработчики, снабженцы и те, кто непосредственно занимается сборкой изделий. Данные испытаний и отзывы командиров подразделений постоянно обобщаются и анализируются. На основании аналитических выводов принимаются определенные технические решения вплоть до изменения конструкции устройства.

Одним энтузиастам справиться с такой работой затруднительно. Хорошо, что есть целая группа поддержки. Это друзья из ЮФУ в Таганроге, федерация ММА и клуб смешанных единоборств «Дмитрий Донской» под руководством председателя Владислава Мясникова в Мариуполе. Активно помогают волонтерская группа «333» Вместе мы — сила» Дианы Ерохиной и «Русская община» нашего города. Представителей этих организаций объединил девиз: «Защита от дронов доступна каждому».

Доступность планируется обеспечить путем снижения стоимости индивидуального комплекта за счет наращивания объемов производства. Сейчас НПП «АНТЕХ» прекращает гаражное изготовление и переезжает в новое оборудованное помещение. Там создаются необходимые условия для качественного изготовления столь необходимой в условиях боевых действий аппаратуры. Технология сборки разрабатывается так, чтобы создать рабочие места с возможностью последующей адаптации для участников СВО, получивших тяжелые ранения.

Перспективы

Сотрудники «АНТЕХа» успокаиваться на достигнутом не собираются. Оно и понятно, инженерная мысль не стоит на месте. Беспилотное противостояние совершенствуется, а значит, надо быть готовым к новым техническим решениям, которые использует противник. Мои собеседники признались, что уже мыслят на перспективу. Есть предположения, по каким направлениям может пойти развитие управлением БПЛА и что они как инженеры будут в состоянии этому противопоставить.

Уже сейчас идет разработка группового комплекта защиты против беспилотников противника. Есть инвесторы, готовые вложить средства в их изготовление после проведения испытаний. Разработана, изготовлена и опробована в боевых условиях новая помехозащищенная антенна для управления нашими FPV-дронами. Есть и другие перспективные проекты по различным направлениям.

Не удержался и задал вопрос, нет ли сведений об аналогичных изделиях у ВСУшников, не попадалось ли нашим бойцам в качестве трофеев что-либо подобное. Ответ был отрицательным. Но конструкторы признались, что на той стороне тоже есть грамотные специалисты, способности которых не стоит сбрасывать со счетов. Недооценка противника никогда ни к чему хорошему не приводила, но тем интереснее интеллектуальное противостояние, тем достойнее будет победа. А в том, что основатели НПП «АНТЕХ» эту победу одержат, сомневаться не приходится. Остается только пожелать им успехов.

Евгений БУТЫЛИН, фото из архива НПП «АНТЕХ»