Конкурс в ростовский медколледж составляет 4 человека на место

Подготовка специалистов среднего звена в медицине — в зоне внимания руководства РостГМУ.

И.о. ректора Ростовского медуниверситета Олеся Старжинская рассказала в своем Телеграм-канале о ходе приемной кампании этого года в колледже РостГМУ — вместе с коллегами она побывала в этом среднем профессиональной образовательном учреждении.

Конкурс сюда довольно высок — четыре человека на место, причем цифра не окончательная, поскольку приём документов по трём программам идет до 10 августа, а ещё по двум продлится до 15 августа, говорится в сообщении.

В ростовский медколледж поступают по пяти специальностям, в том числе — «Лечебное дело», «Фармация», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» и «Стоматология ортопедическая».

По итогам визита Олеся Старжинская отметила необходимость улучшения материально-технической базы медколледжа. И.о. ректора РостГМУ также считает, что студенты колледжа должны систематически заниматься на тренажерах в основных корпусах вуза, а не только бывать там на экскурсиях. Речь, к примеру, идет об интерактивном анатомическом столе «Пирогов». Олеся Старжинская подчеркнула высокую востребованность специалистов — выпускников медколледжа донской столицы.

Фото: Телеграм-канал Олеси Старжинской