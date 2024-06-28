Конфискованный в Таганроге автомобиль передали в зону СВО

В Таганроге таможенники передали конфискованный автомобиль «Toyota Alphard» бойцам в зону СВО. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, машина была изъята в ходе административного производства.
Владелец автомобиля нарушил установленный законодательством срок временного ввоза на 8 месяцев. За продлением временного ввоза в таможенный орган он не обращался. В результате автомобиль был конфискован по решению суда.
«Сотрудники службы по г. Таганрогу Ростовской таможни передали транспортное средство воинскому подразделению Минобороны для помощи в выполнении боевых задач», — пишет источник.
Сейчас автомобиль доставлен по назначению.
Фото Южного таможенного управления
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