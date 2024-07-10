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Кондитеры из Ростовской области испекли самый большой торт в России

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Кондитеры из Ростовской области Анна Королева из Морозовска и Виктория Михайлова из Батайска испекли самый большой в России торт — размером 6х4 метра и весом в полторы тонны — и поставили мировой рекорд.

#В стране

Торт в виде российского триколора был представлен в день официального закрытия выставки-форума «Россия», на ВДНХ в Москве.

Участие в изготовлении «рекордсмена» приняли кондитеры из 30 регионов России, в том числе и жительницы Дона, сообщает газета «Молот».

Также донские кондитеры представили на суд жюри самый высокий антигравитационный торт в виде ромашек, его высота более двух метров.

«Это был второй мировой рекорд, зафиксированный 8 июля на ВДНХ, — пишет источник. — Оба достижения зафиксированы Международной книгой рекордов «Интеррекорд».

Фото: ТГ-канал газеты «Молот»

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Таганрогская правда
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