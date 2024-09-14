Концерт «Таганрог – частица донского края» прошел в детском саду № 32

12 сентября казаки городского казачьего общества побывали в гостях у воспитанников детского сада № 32 на концерте «Таганрог – частица донского края», посвященном Дню города.

Концерт прошел в рамках областной инновационной площадки по реализации проекта «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через приобщение их к культуре Донского края» и статуса «казачье».

«Воспитанники подготовительной группы показали замечательную программу. Ребята читали стихи о родном городе, рассказывали его историю, демонстрировали традиционные казачьи костюмы, пели казачьи песни, играли на народных инструментах, исполняли колоритные танцы. На празднике присутствовали сотрудники детского сада, родители и педагоги школы № 26, имеющей статус «казачья», — сообщает ГКО «Таганрогское».

Все гости окунулись в атмосферу праздника, дарили громкие аплодисменты, участвовали вместе с ребятами в конкурсах и забавах.

В заключение праздника казаки поблагодарил детей и педагогов за прекрасный концерт и пожелали коллективу детского сада успехов в разностороннем развитии дошкольников.

Фото ГКО «Таганрогское»