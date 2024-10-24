Главная » Новости Таганрога

Команды детских садов Таганрога соревновались в «Веселых стартах»

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов, депутаты Алла Колоскова и Артём Водолазкин оказали содействие в организации и проведении финала конкурса «Весёлые старты» среди дошкольных учреждений Таганрога.

Новости Таганрога

Конкурс, объединивший 36 спортивных команд детских садов, проходил в три этапа. Его финал состоялся во Дворце спорта «Прибой». Победителем соревнований стала команда «Солнышко» детского сада №101.

«Маленькие спортсмены показали не только отличную физическую подготовку, но и настоящий командный дух, поддерживая друг друга на каждом этапе. Такие мероприятия прививают детям любовь к спорту и активному образу жизни с самого раннего возраста, – поделился впечатлениями Артём Водолазкин».

«Было действительно весело и энергично! Спасибо ребятам за то, что дали возможность зарядиться позитивом и энергией. Спасибо взрослым – воспитателям и организаторам – за то, что помогаете воспитывать в детях лучшие качества, – поблагодарила Алла Колоскова».

Депутаты помогли в приобретении медалей, грамот, призов (весёлых раскрасок, наборов для игры в боулинг и другого спортинвентаря) для всех участников финальных соревнований, а также в организации транспортного обслуживания.

Источник: городская Дума Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

городская Дума депутаты дети детсад соревнования
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru