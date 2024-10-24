Команды детских садов Таганрога соревновались в «Веселых стартах»

Заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов, депутаты Алла Колоскова и Артём Водолазкин оказали содействие в организации и проведении финала конкурса «Весёлые старты» среди дошкольных учреждений Таганрога.

Конкурс, объединивший 36 спортивных команд детских садов, проходил в три этапа. Его финал состоялся во Дворце спорта «Прибой». Победителем соревнований стала команда «Солнышко» детского сада №101.

«Маленькие спортсмены показали не только отличную физическую подготовку, но и настоящий командный дух, поддерживая друг друга на каждом этапе. Такие мероприятия прививают детям любовь к спорту и активному образу жизни с самого раннего возраста, – поделился впечатлениями Артём Водолазкин».

«Было действительно весело и энергично! Спасибо ребятам за то, что дали возможность зарядиться позитивом и энергией. Спасибо взрослым – воспитателям и организаторам – за то, что помогаете воспитывать в детях лучшие качества, – поблагодарила Алла Колоскова».

Депутаты помогли в приобретении медалей, грамот, призов (весёлых раскрасок, наборов для игры в боулинг и другого спортинвентаря) для всех участников финальных соревнований, а также в организации транспортного обслуживания.

Источник: городская Дума Таганрога