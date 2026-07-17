Команда таганрогской школы №33 стала одним из лауреатов конкурса геоинформационных проектов

На Дону проект «Школьные центры космических услуг» реализуется уже 10 лет.

В Ростовской области подвели итоги десятилетней работы проекта «Школьные центры космических услуг». Юбилейное торжество прошло в региональном молодежном центре «#ДонМолодой». Сейчас в области действуют 52 таких центра, работающих на базе региональной геоинформационной системы, оператором которой выступает минцифры.

Использование геоинформационных и космических технологий в обучении дает школьникам широкие возможности. Например, они могут самостоятельно создавать проекты на основе электронных карт и космических снимков по разным темам. В учебном году 2025-2026 десятки команд из школ региона участвовали в кроссвордном марафоне, тематической викторине и квесте.

Главным событием года стал конкурс геоинформационных проектов «Достояние Донского края: прошлое, настоящее, будущее». Участники представили 19 научно-исследовательских работ, посвященных историческим маршрутам, культурному наследию, изменениям ландшафта за последние десятилетия и развитию туристических маршрутов.

«За 10 лет проект «Школьные центры космических услуг» доказал: он нужен, он работает и вдохновляет. Педагоги центров выполняют важнейшую миссию: воспитывают новое поколение думающих, технически грамотных ребят, учат их масштабно мыслить и решать сложные задачи, помогают поверить, что наука может быть увлекательной, а мечты о космосе – вполне реальными», – отметил первый заместитель губернатора Алексей Господарев.

На торжестве педагогов и школьников наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и грамотами минцифры Ростовской области. Среди победителей и призеров учебных конкурсов 2026 года – команда «Вишневый сад» из таганрогского лицея № 33 (Таганрог).

В новом учебном году минцифры региона планирует усилить профориентационную работу и наладить более тесное взаимодействие школьных центров с вузами и организациями среднего профессионального образования. Это позволит проводить совместные образовательные модули, мастер-классы и стажировки.

Фото: donland.ru