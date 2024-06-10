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Команда Таганрога стала участником регионального фестиваля ГТО

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В минувшую субботу, 8 июня, сборная команда Таганрога приняла участие в региональном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди общеобразовательных организаций, который проходил в Ростове.

Новости Таганрога

Участниками состязаний стали более 200 школьников из 26 городов и районов области. Команда Таганрога заняла 2 место в эстафете и 3 общекомандное место.

В личном первенстве первое место у Анастасии Мицуриной, второе – у Алины Лифановой и Александра Тумакова, третье – у Екатерины Романовой. Также отличные результаты показали Михаил Ражновский, София Сидоренко, Тимофей Данильченко и Артемий Шихарев.

Кроме того, на фестивале таганрогской спортсменкой Алиной Лифановой был установлен рекорд фестиваля ГТО по отжиманию — 73 раза.

Трое участников сборной команды Таганрога, занявшие первое и второе место в личном первенстве, в составе сборной команды Ростовской области примут участие во Всероссийском фестивале ГТО в Артеке.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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новости спорт Таганрог фестиваль ГТО
Таганрогская правда
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