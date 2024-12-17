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Команда Таганрога победила на IV Спартакиаде инвалидов Ростовской области

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В рамках декады инвалидов на спортивных сооружениях ДГТУ проходила IV Спартакиада людей с особенностями здоровья. Первое место по результатам соревнований — у Таганрога.

Новости Таганрога

За призовые места боролись свыше 130 спортсменов из 12 муниципалитетов региона. Соревнования проводились в трех возрастных категориях: от 7 до 13 лет, от 14 до 18 лет, 19 лет и старше.

Финальные соревнования проходили по 6 видам спорта: легкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, бочча, ГТО (поднимание туловища из положения лежа на спине).

По итогам общекомандного зачета команда Таганрога стала победителем спартакиады. Всего наши спортсмены завоевали 9 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место — у команды Ростова, третье место досталось Новочеркасску.

Спартакиада инвалидов впервые состоялась в 2021 году. Ежегодно в Ростовской области для людей с особенностями здоровья проводится свыше 1200 мероприятий, участие в которых принимают порядка 30 тысяч человек.

«Численность людей с особенностями здоровья, систематически занимающихся адаптивной физкультурой и спортом, на Дону составляет более 83,7 тысячи человек, или 27,9% от общей численности инвалидов, не имеющих противопоказаний, что на 4,5% больше, чем пять лет назад. Вовлечению в спорт способствуют проведение таких мероприятия, как спартакиада, создание или адаптация спортивных объектов, а также различные меры поддержки», — отметил министр по физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Сейчас на территории донского региона функционирует 11 115 спортсооружений, из них — 5 824 приспособлены для занятий лиц с ОВЗ. Только за последние три года прирост составил 53%.

Пять учреждений Ростовской области занимаются подготовкой спортсменов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в которых функционируют 29 отделений по адаптивным видам спорта (занимающихся более 600 человек).

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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