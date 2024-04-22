Команда шахматистов из Таганрога стала призером областного этапа «Белой ладьи»

Город на соревнованиях представляли учащиеся ТМОЛа.

В минувшие выходные прошел областной этап всероссийских соревнований по шахматам среди школьных команд «Белая ладья». От Таганрога в нем участвовала команда учеников лицея №4 (ТМОЛ), которая уже в пятый раз выигрывает городской этап соревнований и регулярно завоевывает призовые места среди лучших команд Ростовской области, говорится в сообщении на страничке «Таганрог спортивный».

На этот раз шахматисты из ТМОЛа заняли почетное третье место в области, уступив в острой борьбе лишь двум ростовским командам.

В сообщении говорится, что поскольку по регламенту соревнований возраст спортсменов не должен превышать 14 лет, «каждый год в составах команд происходят изменения, и на смену опытным игрокам приходят новички, которые, спустя время, сами уже набираются опыта и продолжают славные традиции своего лицея».

На фото призеры областных соревнований 2019, 2020 и 2024 годов.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»