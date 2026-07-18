Команда из Таганрога вышла в финал «Зарницы 2.0» после победы на окружном этапе

Отряд «Спасатели-61» из Таганрогского механического колледжа успешно выступил на окружном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0», который проходил в Волгограде. По итогам соревнований команда вошла в число сильнейших в Южном федеральном округе и получила путевку во Всероссийский финал.

Победителей поздравили директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко, заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова и кавалер трех орденов Мужества Владимир Михайловский.

Глава Таганрога Светлана Камбулова в мессенджере «MAX» отметила:

«Это серьезное достижение — оно показывает, насколько хорошо ребята подготовлены, как слаженно работают и насколько у них развит командный дух. Поздравляю студентов и их наставника Дарью Кашевскую».

Она также подчеркнула, что за этой победой стоит большой путь: от муниципального этапа «Зарницы 2.0» в Таганроге до окружного уровня. Все это время ребята упорно тренировались, старались и верили в свои силы.

Ранее мы рассказали, что команда таганрогской школы №33 стала одним из лауреатов конкурса геоинформационных проектов.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой