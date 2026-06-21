Коллектив Таганрогской городской поликлиники отметил День медицинского работника

Накануне профессионального праздника медиков в городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняли сотрудники Таганрогской городской поликлиники.

День медицинского работника — профессиональный праздник тех, кто ежедневно сохраняет и возвращает людям самое бесценное из всех богатств, которым владеет человечество — здоровье. Профессия врача не знает ни праздников, ни выходных, она требует огромного терпения, мужества и душевной чуткости. Врачи встречают пациентов с болью и тревогой, а провожают с надеждой и улыбкой. Доктор — это не работа, а призвание, требующее огромных знаний, терпения, милосердия и силы духа.

В истории здравоохранения Таганрога с 30 января 2026 года произошли кадровые изменения: на основании Постановления Правительства Ростовской области две авторитетные городские поликлиники объединились в единое мощное учреждение — ГБУ РО «Таганрогская городская поликлиника» и стали одной командой, объединив лучшие традиции и ресурсы для главной цели — заботе о здоровье жителей нашего города.

Объединение двух поликлиник в одно крупное учреждение — это не просто административная реформа. Это новый ритм, новые масштабы, новые требования к управлению. Сегодня в большой медицинской семье около 800 сотрудников, из них 124 врача, 318 медицинских сестер и 64 фельдшера. Представители этого большого медицинского коллектива и собрались в конференц-зале библиотеки, чтобы отметить свой профессиональный праздник.

«Дорогие коллеги, вы каждый день на своем посту спасаете жизни и несете людям надежду, а ваш высокий профессионализм, опыт и знания высоко ценятся благодарными пациентами», — отметила в своем выступлении главный врач ТГП Татьяна Подлесная. — Можно сказать, что медицинский коллектив нашей большой поликлиники — это «маленькая армия на передовой», сила, способная остановить любую болезнь».

Татьяна Подлесная вручила Благодарственные письма Министерства здравоохранения РО за значительный вклад в развитие здравоохранения Ростовской области, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского работника ряду своих коллег. Среди них -врач-терапевт участковый поликлинического отделения № 2 Раиса Арцишевская, заведующий поликлиническим отделением № 8 Елена Барон, врач-гастроэнтеролог поликлинического отделения № 7 Дарья Гризовская, врач-невролог дневного стационара поликлинического отделения № 8 Илья Згурский. А также заведующий дневным стационаром поликлинического отделения № 8 Юрий Чубка, фельдшер поликлинического отделения № 5 Светлана Чатова, заведующий терапевтическим отделением поликлинического отделения № 9 Татьяна Юшенко и другие.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в охрану здоровья населения Таганрога и в связи с Днем медицинского работника Благодарственными письмами первого заместителя главы администрации Таганрога были награждены старшая медицинская сестра поликлинического отделения № 6 Татьяна Гуричева, заведующий дневным стационаром неврологического профиля поликлинического отделения № 5 Ирина Ильина, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Марина Илюшина, старшая медицинская сестра поликлинического отделения № 7 Ирина Куценко. В числе награжденных — врач-невролог дневного стационара неврологического профиля поликлинического отделения № 8 Светлана Литвинова, врач-эндокринолог дневного стационара эндокринологического профиля поликлинического отделения № 4 Людмила Ревенко, заведующий дневным стационаром эндокринологического профиля поликлинического отделения № 4 Александр Яковлев и другие.

С благодарностью слушали собравшиеся в зале стихи, которые написала и прочла их коллега, процедурная медицинская сестра поликлинического отделения Елена Розанова. Стихотворение «Кто такая медсестра» о том, что когда рабочий день позади, стихают шаги в коридорах, за окном гаснет свет, тогда рождаются строчки о пациентах, о медицинских работниках, благодаря которым отступает болезнь… А медицинская сестра по массажу поликлинического отделения № 5 Гаянэ Хачатурян исполнила песню нашего земляка, поэта Михаила Танича, уроженца Таганрога, о непростом выборе и разном счастье, которое выпадает на долю каждого из нас.

С большим уважением относятся в поликлинике к ветеранам, тем, кто стоял у истоков и многие годы отдал служению людям, кто сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, передает свой бесценный опыт молодым. Это они сохранили традиции врачебного долга и милосердного отношения к каждому больному, заложенные первым поколением докторов, фельдшеров и сестер милосердия. С теплыми словами благодарности под бурные аплодисменты ветеранам-медикам вручили подарки и цветы.

Особо отметили заведующего эндокринологическим отделением Александра Яковлева, который переступил порог таганрогской поликлиники более 50 лет назад! Ветеран труда, совсем недавно отметивший свое 80-летие и сейчас на посту. Замечательный доктор Александр Иванович полвека служит эндокринологии, спасая пациентов с самыми сложными диагнозами, даря им шанс на полноценную жизнь. А вне больничных стен он покорял сцену. Многие годы Александр Иванович был увлечен бальными танцами. Поздравить его пришли коллеги-танцоры, солисты бального клуба «Феникс» Анна Маликова и Сергей Бабин. Они исполнили вальс, а руководитель клуба преподнесла цветы.

В этот день было много наград и подарков. Благодарственные письма своим отличившимся коллегам вручала заместитель главного врача Таганрогской городской поликлиники по медицинской части Елена Тарасова, которая отметила, что амбулаторное звено — это основа всего здравоохранения и именно здесь, на первичном приёме, начинается путь к выздоровлению. Главная медицинская сестра поликлиники Юлия Молибога подчеркнула важность сестринского ухода в выздоровлении больного. Ведь не секрет, что средний медицинский персонал ежедневно создаёт тот самый климат доверия и тепла. Ассоциация медицинских сестёр Ростовской области объединяет тех, кто посвятил свою жизнь служению людям, повышая престиж профессии и внося огромный вклад в развитие сестринского дела. Юлия Молибога вручила ряду сотрудников Благодарственные письма Ассоциации медицинских сестер Ростовской области.

Поздравили собравшихся с профессиональным праздником творческие коллективы города: лауреат фестиваля-конкурса сценического искусства, образцовый ансамбль эстрадного танца «Иллюзия» и постоянный участник многих торжественных городских мероприятий муниципальный камерный оркестр (художественный руководитель Игорь Тронов).

Анатолий Ивашов¸ фото автора