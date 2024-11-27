Коллектив «Красного котельщика» отпраздновал День матери

Сотрудники Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) получили корпоративные открытки с трогательными словами, с помощью которых смогли поздравить своих мам с праздником. А прекрасная половина предприятия побывала на творческом мастер-классе по созданию яркого морского пейзажа.

Акция «Открытка для мамы!» – необычный способ выразить благодарность самым близким и родным для нас людям – нашим мамам. Инициатива завода, появившаяся несколько лет назад, сразу нашла поддержку среди котлостроителей, вызвав самые теплые чувства и эмоции, – по их просьбе акция стала ежегодной.

Открытки, выполненные в корпоративном стиле, можно взять на проходных предприятия – далее отправить по почте или подарить лично. Их дизайн не повторяется, а значит, для мам сотрудников ТКЗ каждая такая акция – это приятный сюрприз и особый жест внимания от завода, где трудятся их дети, где особенно ценят важную роль материнства.

Отдельный подарок предназначен сотрудницам ТКЗ – и это творческий мастер-класс по живописи с обязательным торжественным моментом. Поздравили женщин завода, выразили слова восхищения, уважения и почтения генеральный директор ТКЗ Михаил Клугман и технический директор Александр Подкалюк. Сотрудницам, продемонстрировавшим наибольшую приверженность корпоративным ценностям, руководители завода вручили благодарственные письма и памятные подарки.