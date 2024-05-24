Коллектив из Таганрога примет участие во Всероссийском фестивале детских духовых оркестров

Фестиваль будет проходить с 26 мая по 15 июня 2024 года во Всероссийском детском центре «Смена», в селе Сукко Краснодарского края. Участником большого музыкального форума станет оркестр духовых инструментов Детской музыкальной школы им. А.Г. Абузарова из Таганрога (руководитель Сергей Кадыгроб).

Юные музыканты пройдут обучение по профильным дисциплинам, поставят «Детское духовое шоу», поучаствует в открытии нового военно-патриотического лагеря и других ключевых событиях детского центра. А также выступят с большим гала-концертом.

Всероссийский фестиваль-конкурс детских оркестров духовых и ударных инструментов «Звучит духовая смена!» — совместный проект Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» и ВДЦ «Смена». Для участия в оркестровой смене в центр приедут духовые и ударные коллективы из Москвы, Таганрога и Красногорска Московской области.

В программе творческой смены этого года внимание уделено оркестровой подготовке, постановке плац-концерта, исполнению маршевой музыки и патриотических композиций русских композиторов.

Традиция сопровождения духовыми музыкантами и барабанщиками мероприятий наивысшей государственной важности берёт своё начало со врёмен правления императора Петра I. Эта традиция осталась и по сегодняшний день. В «Смене» мы покажем красоту звучания оркестровых маршей, оркестровые дефиле, — отметил художественный руководитель фестиваля, президент Российского духового общества, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

1 июня коллективы-участники фестиваля примут участие в церемонии открытия летнего военно-патриотического палаточного лагеря «Рубеж» на территории ВДЦ «Смена». 12 июня выступят на концерте, посвященном празднованию Дня России. Завершит смену гала-концерт 14 июня. Музыкальные коллективы представят «Детское духовое шоу». Оркестры совместят игру на инструменте с выполнением сложных хореографических элементов.

В 2024 году Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» организует четыре духовых фестиваля в «Артеке», «Орлёнке», «Смене» и «Океане». Для каждого фестиваля выбрана своя тематика.

Для справки

Оркестр духовых инструментов ДМШ им. А.Г. Абузарова создан в 2007 году по инициативе Сергея Кадыгроба, при поддержке директора музыкальной школы Владимира Аникина. Многие воспитанники коллектива стали профессиональными музыкантами и работают в известных оркестрах нашей страны: Центральный военный оркестр Минобороны РФ (Москва), Военный оркестр штаба ЮВО (Ростов-на-Дону), Военный оркестр Московской общевойсковой академии, симфонический оркестр Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и других.

Сегодня в составе оркестра — 30 учащихся, любителей музыки из различных общеобразовательных школ Таганрога. Юные музыканты являются лауреатами и дипломантами зональных, региональных, всероссийских и международных конкурсов исполнителей на духовых и ударных инструментах.

Фото ДМШ им. А.Г. Абузарова