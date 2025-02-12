Колледж Таганрога стал площадкой регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

В Ростовской области с 10 по 22 февраля проходит региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», одним из участников которого стал колледж из Таганрога.

«Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова», отметивший в прошлом году свое 125-летие, стал площадкой регионального этапа Всероссийского чемпионата по компетенциям «Производственная сборка изделии авиационной техники» и «Инженер-технолог машиностроения».

Студенты колледжа принимают участие в восьми компетенциях по различным направлениям. Конкурсантам соревнований предстоит проявить свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям под руководством опытных наставников: преподавателей авиационного колледжа и социальных партнеров. Задания объемные и сложные, приближенные к производственным условиям.

Для гостей чемпионата предусмотрена деловая программа. В нее включены круглый стол «Ключевые компетенции наставника», выставка вакансий организаций социальных партнеров, мастер-класс «Строй карьеру!» с городским Центром занятости населения, экскурсии по соревновательным площадкам и в музей «ТАВИАК» для гостей конкурса и школьников, мастер-классы по использованию VR-тренажеров.

Победители регионального этапа самого масштабного мероприятия в системе среднего профессионального образования Чемпионата «Профессионалы», который проводится благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», реализуемому по решению Президента РФ, будут представлять регион, профильные учреждения СПО и компетенции в финале. Пожелаем студентам «Таганрогского авиационного колледжа имени В.М. Петлякова» победы!

Фото предоставлено ГБПОУ РО «ТАВИАК»