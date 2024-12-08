Когда в Таганроге построят дороги в районе школы № 39

Когда в Таганроге будут строить дороги к школе № 39, рассказала глава города Светлана Камбулова по время прямого эфира.

Отвечая 6 декабря на вопросы таганрожцев, она отметила, что проблема действительно злободневная. Школа была построена в 2020 году и одновременно с этим администрация города приступила к разработке проектно-сметной документации. Всего в этом районе планируется построить три дороги по улицам Чучева, Сергея Шила и Галицкого.

«В этом году город получил денежные средства на реконструкцию дороги по улице Чучева. Однако после заключения контракта с подрядчиком были выявлены несоответствия в проектно-сметной документации. Мы вынуждены были расторгнуть контракт для внесения корректировки в документы. Эта работа будет завершена к концу первого квартала 2025 года. Потом у нас появится возможность обратиться в правительства Ростовской области за выделением денежных средств на выполнение работ», — пояснила Светлана Камбулова.

Что касается дорог по улице Сергея Шила и Галицкого, то сейчас завершаются процедуры выкупа земельных участков, которые оформляются в муниципальную собственность. После этого опять-таки предстоит внести корректировки в проектно-сметную документацию.

«Пока же ведутся переговоры с правообладателями земельных участков о грейдировании тех дорог, которые есть на сегодняшний день. К выполнению этих работ подключаются и работники МКУ «Благоустройство», — рассказала глава города.

И отметила, что все мероприятия, которые намечены по строительству дорог в микрорайоне будут выполнены в полном объеме.

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Фото из архива