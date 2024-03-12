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Когда отремонтируют мост на станции Марцево: комментарий администрации

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Таганрожцы просят городские власти привести в порядок мост через балку Большая Черепаха в районе станции Марцево. Оказалось, что для реконструкции объекта нужно разработать необходимую проектно-сметную документацию.

Город

Жители Северного микрорайона написали письмо в редакцию сетевого издания «Блокнот Таганрог», в котором сообщают о разрушении объекта. За комментариями мы обратились в городскую администрацию, где нам ответили, что в связи с разрушением основания инженерного сооружения, выполнить работы по восстановлению в рамках текущего ремонта не представляется возможным.

Для осуществления ремонтных работ необходима разработка ПСД с последующей реконструкцией, — уточнили специалисты.

И пояснили, что сделать это планируется в рамках выделяемого финансирования в 2025 году.

Фото Блокнот Таганрог

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