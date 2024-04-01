Когда над Таганрогским заливом чайки сменили пеликанов

Сегодня, 1 апреля, отмечается Международный день птиц. Какие пернатые жили в наших краях раньше, а какие обитают теперь, узнала внештатный автор «Таганрогской правды» и краевед Екатерина Галочкина, хорошенько поработав с архивными материалами, краеведческой литературой и орнитологическими справочниками.

Это сейчас таганрожцы чаще встречаются с дятлами, чем с пеликанами, а полтора столетия назад было всё наоборот. В Таганроге, на побережье Азовского моря обитали цапли, пеликаны и «баба-птица» (относится к семейству пеликановых).

Кстати, пеликан в средневековье сравнивался с Христом, пожертвовавшем собою ради спасения человечества, ибо, тогда люди думали, что эта птица кормит птенцов своей плотью. Мусульмане также почитают пеликана. По их преданиям, эти птицы носили камни для строительства Мекки. Вообще, пеликан стал символом многих обществ и вошёл разные гербы, в т. ч. Санкт-Петербургского Педагогического Университета им. А.И. Герцена. Сегодня лучшему учителю года в России вручается статуэтка «Хрустальный пеликан».

В отличие от пернатых водных обитателей в Таганроге в середине XIX века обычных пернатых «птиц, постоянно живущих здесь, /было/ весьма немного». Потому и дятел раньше был редким гостем в наших краях, ведь вокруг «степь да степь кругом…». Ситуация поменялась после активного древонасаждения.

Городская управа ежегодно выписывала декоративные растения и посадочный материал, оплачивала труд садовников, их помощников и нанимаемых для этих целей рабочих: для «наблюдений за древонасаждениями по городу, на бульварах, Дубовой роще и Елизаветинском парке». Деревья привлекли в город и традиционных пернатых, которые нам теперь кажутся естественными и исконными.

А вот степные и лесостепные охотничьи пернатые почти не поменяли свой состав: сова, филин, ястреб, кобчик, сапсан… Неясыть – маленькая сова – живёт в нашем городском парке.

Следует также отметить, что ранее, до массового истребления сусликов пищи для этих хищников было побольше. Полтора столетия назад сусликов «в сухие годы увеличивалось до такой степени, что на пространстве десятины земли /109, 25 соток = 1, 09 га/ бывает по несколько сот нор». После обнаружения связи вспышек чумы и других эпидемий с распространением сусликов, была проведена кампания по их истреблению. Немудрено, что сапсаны теперь чаще охотятся на наших таганрогских воробьёв.

Прижился в городе степной красавец фазан. Он обитает не только в приморских зарослях, но и на всех кладбищах. Живых посетителей он обхаживает большими кругами с характерным кличем.

Изменило свой состав общество наших чаек. Рыбы в море стало настолько мало, что и численность этих птиц стала значительно меньше. После 2014 года морские голубки потеснили наших обычных черноголовых хохотунов. Смеха на побережье значительно поубавилось.

Ласточек стало меньше после войны в Югославии, хотя зимний отпуск они проводят в Африке. Из-за потепления на планете перестали долетать до нашего города снегири, лет 45 они не украшают наши деревья.

Но есть и весёлое пополнение в таганрогском семействе пернатых жителей. В последние годы прилетает к нам на летний период, апрель – сентябрь, весьма (пока) общительная и полезная птичка черноголовая горихвостка или горихвостка-чернушка. Любит она струящиеся потоки воды, потому что испокон веков жила средь горных рек.

Прародина европейского вида черноголовых горихвосток — горы, с XVII века стала появляться в городах Европы. В конце XX столетия освоила Украину, а в начале XXI века добралась и до наших пенатов.

И, если политики, включая дипломатов, забыли, что надо жить в дружбе и сотрудничестве, птицы, прилетая каждый год в места своего и своих детей рождения, напоминают людям об этом.

Екатерина Галочкина

Фото Владимира Прозоровского