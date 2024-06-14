Книги по архитектуре Таганрога будут храниться в Санкт-Петербурге

Экземпляры книги «Таганрог. История архитектуры и градостроительства конца XVII — начала XX века» будет храниться в библиотеке Государственного Эрмитажа и в Научном архиве Российской академии художеств в Санкт-Петербурге.

На днях книга об истории архитектуры Таганрога была передана в Научный архив Российской академии художеств в Санкт-Петербурге. Экземпляр с авторским автографом обрёл постоянную прописку в библиотеке архива, хранящего уникальные документы по истории Академии художеств и отечественной культуры XVIII-XXI веков, сообщает на своей страничке ВКонтакте музей «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Кстати оба автора книги – Виктор Решетников и Марианна Григорян – являются выпускниками легендарной Академии.

Ещё один экземпляр книги по архитектуре Таганрога отныне будет храниться в библиотеке Государственного Эрмитажа, — пишет источник.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»