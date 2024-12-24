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Климатолог Александр Иошпа рассказал о погоде в Ростовской области на Новый год

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В период новогодних праздников снег ожидается лишь по северу Ростовской области. Среднесуточная температура по региону будет держаться на нулевых отметках.

Новости Ростовской области

Незначительное похолодание придет в донской регион в последних числах декабря. А до 26-го числа сохранится температура воздуха на уровне +4°…+5°. С 27 по 29 декабря вероятны дожди. Такой прогноз в интервью изданию «КП-на-Дону» дал донской климатолог Александр Иошпа.

«К концу месяца температура будет приближаться к 0°, а в новогоднюю ночь может достигнуть -2°…-4°, при этом днем снова вернется к «плюсу», — приводит источник слова эксперта.

Снегопад в ближайшие дни ожидается по северу региона. После 27 декабря снег могут увидеть и жители других районов Ростовской области, но осадки будут незначительными.

Отметим, что, по данным «Яндекс. Погоды», в Таганроге в новогоднюю ночь будет пасмурно, без осадков, воздух прогреется до +1°…+2°, ветер юго-западный, 8-9 метров в секунду.

Фото Сергея Плишенко

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Новый год погода погода на Дону
Таганрогская правда
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