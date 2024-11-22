Конференция по изучению и сохранению исторических некрополей состоялась в Таганроге

III Всероссийская научно-практическая конференция «Изучение и сохранение исторических некрополей» собрала участников в зале Литературного музея А.П. Чехова Таганрогского музея-заповедника.

Кладбище как памятник

Начало этим увлекательным и плодотворным встречам исследователей захоронений три года назад положила таганроженка Елена Алексеенко, краевед, экскурсовод и смотритель Старого кладбища Таганрога. В этот раз организаторами конференции также стали Таганрогский институт имени А.П. Чехова, Государственный архив Ростовской области, ООО «ОКН-проект» и Таганрогский музей-заповедник при поддержке ИП Е.А. Алексеенко.

Шестьдесят докладов ученых из вузов, музеев Ростовской, Воронежской, Курской и Новосибирской областей, Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев и Республики Крым, посвященных особенностям старинных некрополей, прозвучали за два дня конференции, отражая актуальные тенденции современной науки, направленные на междисциплинарные исследования. Кладбище в качестве памятника культурного наследия представляет немалый интерес для этнографов, историков, археологов, филологов, искусствоведов, исследователей религиоведения, эпиграфики, генеалогии и других.

Модерировал церемонию открытия конференции заместитель директора по научной работе и проектной деятельности ТИ им А.П. Чехова, кандидат исторических наук, доцент Алексей Волвенко, а открывала встречу декан факультета истории и филологии, кандидат исторических наук, доцент Валентина Агеева.

Музеи и наука

Председатель городской Думы Роман Корякин также пришел на открытие. Поприветствовав гостей встречи от лица депутатов, он подчеркнул, что Таганрог — исторический город, и сравнил его с большим музеем под открытым небом.

Роман Корякин отметил: акцентировать, что старинные некрополи являются важной частью общественного пространства, — значимое начинание.

«Каждое захоронение на Старом кладбище напоминает не только о судьбе жителя или его семьи, но и рассказывает о событиях разного времени в нашем городе», — обратил внимание Роман Корякин.

Он напомнил, что в Таганроге многое делается для сохранения истории, и в этом большая заслуга краеведов Елены Алексеенко и Елены Сироты — депутата городской Думы. Роман Корякин поблагодарил их как участников волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти» и авторов путеводителя по Старому кладбищу Таганрога за просветительскую работу.

Начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями министерства культуры Ростовской области Татьяна Фомичева отметила, что в текущем году интерес к конференции проявляют не только в Южном федеральном округе, но и в других субъектах РФ.

«Даже из Курска и Новосибирска участвуют коллеги, — подчеркнула Татьяна Фомичева. — Сегодняшняя конференция – уникальный опыт сотрудничества музейного сообщества, высшей школы, государственного архива, представителей бизнеса, общественников. Сейчас вопросы сохранения культурного наследия обсуждаются на высшем уровне и, конечно же, имеют большое значение для жителей Ростовской области».

Она выразила мнение: доклады научно-практической конференции представляют большой интерес для музеев, а музеи и наука не могут существовать друг без друга.

История города и страны

От имени городской администрации и главы города Таганрога Светланы Камбуловой с началом работы конференции представителей вузов, музеев и других приглашенных гостей поздравила начальник городского управления культуры Елена Шелухина.

«Тема очень созвучна уникальной истории нашего города. Ценность состоит не только в сохранившихся памятниках монументального искусства. На нашем Старом кладбище есть захоронения выдающихся таганрожцев, надгробья и памятники, имена на которых имеют отношение к истории страны. Иногда к самым трагическим ее страницам, как, например, Гражданская война», — акцентировала Елена Шелухина.

Она также напомнила, что в таганрогском некрополе — семь воинских захоронений периода Великой Отечественной войны, где похоронены красноармейцы, умершие от ран, расстрелянные оккупантами таганрожцы…

«Сегодня много говорят о возращении истинных ценностей. Некрополи в этом плане дают богатейший материал, в том числе и для воспитания подрастающего поколения», — подчеркнула начальник управления культуры.

Говорила о том, что в некрополях можно найти уникальную информацию о проживавших ранее на территории поселений, и директор ТИ имени А.П. Чехова, кандидат философских наук, доцент Светлана Петрушенко.

«Исторические захоронения имеют образовательную ценность: после каждой конференции выходят новые труды не только научно–познавательной, но и практико-ориентированной направленности. На базе исследований важно разрабатывать и реализовывать комплекс мер по сохранению исторических кладбищ, погребальных памятников различных эпох. Разрушение и уничтожение угрожает этому культурному наследию не только из-за природных процессов, но и за счет активного развития производственной, социально-бытовой деятельности человека», — заметила Светлана Петрушенко.

Она добавила, что конференция имеет не только научное, но и общественно-полезное значение, становится хорошим средством привлечения внимания муниципальных и региональных властей к проблеме сохранности исторических памятников – в Таганроге, в Ростовской области и в других городах. За три года конференция превратилась в крупнейшую дискуссионную площадку.

Знания вместо суждений

«Доклады со Ставрополья и из Москвы; некоторые коллеги представят свои работы дистанционно — из Краснодарского края, Курской и Ростовской областей. Уверена, что обмен опытом в ходе конференции создаст фундамент для новых исследований», — подчеркнула Светлана Петрушенко.

О важности донесения до широкого круга общественности научных данных, полученных в ходе раскопок, рассказал директор ООО «ОКН-проект» (г. Ростов-на-Дону) Ярослав Прудников, выразив уверенность, что главное — не закрываться в своем маленьком мирке сообщества археологов, издавать научную литературу доступным языком, чтобы всё больше людей увлекались темами краеведения.

«Распространение псевдонаучных знаний сегодня идет широким фронтом, наша задача – противопоставить им настоящие исследования, чтобы это было интересно, популярно и практически применимо в нашей реальной жизни», — сказал Ярослав Прудников.

Елена Алексеенко рассказала: ее инициатива, которая со временем превратилась в масштабное событие, начиналась как своего рода крик о помощи. Речь шла не только о защите от разрушения памятников исторического некрополя, но и о всестороннем изучении Старого кладбища. За три года работы конференции получен важный опыт и по исследовательской части, и по восстановлению некоторых отдельных частей ценных надгробий, что является серьезным шагом для сохранения археологического и культурного наследия для будущих поколений.

Находки и параллели

Первый доклад пленарного заседания посвящался скальному могильнику поздней бронзы и иллюстрировал итоги сирийско-российской экспедиции в провинции Латакия. Его представил кандидат исторических наук Тимур Кармов.

Также на конференции говорили о курганах Дона, ценной находке у Азова – кинжале I века нашей эры, проводили параллели традиций и обрядов в культуре погребений разных народов, поднимали вопросы интеграции некрополей в городскую среду, рассуждали о сохранности воинских захоронений времен Великой Отечественной.

Елена Алексеенко представила собранные в документах прошлого — метриках, газетах, протоколах горисполкома — материалы о еврейском кладбище нашего города, а научные сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» кандидат искусствоведения Марианна Григорян и Татьяна Кондратьева рассказали об изысканиях института «Спецпроектреставрация», посвященных Старому городскому кладбищу. И еще много увлекательных результатов исследований представили участники.

Позже конференция продолжила работу в тематических секциях на разных площадках на базе ТИ имени А.П. Чехова. По итогам встреч ученых планируется издание сборника научных трудов с размещением в базе Научной электронной библиотеки.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора