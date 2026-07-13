Каждый седьмой житель страны пользуется приложением «Госуслуги Дом»: аудитория сервиса превысила 20 млн человек

Аудитория мобильного приложения «Госуслуги Дом» превысила 20 млн пользователей. Сегодня сервисом пользуется почти каждый седьмой житель страны.

Интерес к приложению продолжает расти: за май его установили почти миллион человек.

Жители используют «Госуслуги Дом» для решения повседневных вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. Через приложение можно передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги, отправить обращение в управляющую организацию, принять участие в общем собрании собственников, получить информацию о доме или воспользоваться гостевым доступом, чтобы помочь родственникам с решением жилищно-коммунальных вопросов или управлять арендным жильем. По мере появления новых пользовательских сценариев сервис становится частью повседневной жизни жителей, а аудитория продолжает расти.

Экосистема «Госуслуги Дом» развивается и за пределами мобильного приложения. В MAX создано более 539 тыс. официальных домовых чатов, которые стали единым пространством для общения жителей и взаимодействия с управляющими организациями. Здесь же доступны официальный чат-бот и мини-приложение «Госуслуги Дом», позволяющие передавать показания приборов учета, направлять обращения и пользоваться основными сервисами ЖКХ, не выходя из мессенджера.

«Мобильное приложение «Госуслуги Дом» сегодня является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ. Оно доступно жителям многоквартирных домов по всей России и помогает решать широкий круг жилищно-коммунальных вопросов в цифровом формате. Достижение отметки в 20 миллионов установок стало возможным благодаря востребованной функциональности сервиса, совместной работе регионов и труду команды Оператора ГИС ЖКХ, которая развивает приложение», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Константин Михайлик.

«Запуск мобильного приложения «Госуслуги Дом» многократно увеличил используемость сервисов ГИС ЖКХ гражданами, став для миллионов жителей точкой входа в систему. Мы анализируем, какие функции жители используют чаще всего и где цифровые инструменты могут сделать решение повседневных вопросов проще. Именно пользовательский опыт определяет, как будет развиваться «Госуслуги Дом» дальше», – отметил генеральный директор АО «Оператор информационной системы» Александр Абрамков.

Скачать приложение можно по ссылке.

Источник: Минстрой РФ