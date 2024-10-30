Казаки Таганрога встретились генерал-лейтенантом Службы внешней разведки Леонидом Решетниковым

Казаки ГКО «Таганрогское» во главе с атаманом Иваном Надолинским приняли участие во встрече с Леонидом Решетниковым – известным общественным деятелем, историком и публицистом, генерал-лейтенантом Службы внешней разведки.

Встреча была организована Межрегиональным общественным движением «Наследие империи» и состоялось в Ильинском храме.

После божественной литургии Леонид Решетников выступил с лекцией, в которой изложил свои мысли о причинах начала специальной военной операции. Лекция плавно перешла в формат беседы, на которой откровенно и прямо участники мероприятия задавали вопросы и высказывали комментарии по сложившейся обстановке в зоне СВО, общественной и политической жизни России.

Казаки и атаман ГКО «Таганрогское» выражают искреннею благодарность настоятелю Ильинского храма иерею Павлу Дудоладову за предоставленную возможность встречи с интересным человеком и общественным деятелем.

Фото ГКО «Таганрогское»