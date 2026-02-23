Казаки Таганрога провели праздник в детском саду №32 ко Дню защитника Отечества

Казаки Таганрога приняли участие в празднике, посвященном Дню защитника Отечества, в детском саду №32, который имеет статус «казачий».

Мероприятие состоялось накануне 23 февраля по приглашению администрации дошкольного учреждения.

Воспитанники старшей группы подготовили концертную программу: читали стихи и пели песни о защитниках Родины. Также дети участвовали в театрализованной постановке с конкурсами и эстафетами. Особый восторг у собравшихся вызвали совместные игры, в которых активное участие приняли не только казаки, но и родители малышей. Праздник оставил яркие впечатления у всех участников.

В завершение казаки поздравили коллектив детского сада с наступающим праздником и поблагодарили детей и педагогов за выступление. Педагогический коллектив, в свою очередь, выразил признательность казакам за помощь в разностороннем развитии дошкольников.

Сотрудничество с образовательными учреждениями по приобщению детей к казачьим традициям является одним из направлений деятельности ГКО «Таганрогское».

Фото ГКО «Таганрогское»