Казаки Таганрога приняли участие в Большом Круге

Годовой отчетный Большой Круг провели казаки городского казачьего общества «Таганрогское» на территории конно-спортивного центра «Атаман».

По казачьей традиции официальное открытие началось с молебна, который провел духовный наставник Таганрогского казачества протоирей Игорь Ковалев.

На Круге был заслушан отчет о проделанной работе правления ГКО «Таганрогское» под руководством атамана городского казачьего общества войскового старшины Ивана Надолинского за 2023-2024 годы. Деятельность атамана и правления была единогласно признана Кругом удовлетворительной.

Затем поощрили казаков, принимавших активное участие в жизни и деятельности общества. Были зачитаны соответствующие приказы о присвоении казакам очередных чинов, лучшим вручили грамоты от атаманов округа и города. А также благодарственные письма и грамоты от руководства УМВД по г. Таганрогу. В адрес каждого из награжденных прозвучали слова благодарности за службу и вклад в общее дело развития казачества.

В ходе Круга казаки обсудили вопросы деятельности ГКО «Таганрогское» по дальнейшему развитию казачьего движения.

Не единожды на Круге прозвучали слова в поддержку воинов российской армии, задействованных в СВО, особенно в адрес казаков, принявших это решение добровольно. Участники акцентировали внимание на вопросах, касающихся патриотического воспитания подрастающего поколения и необходимости усилить работу в этом направлении.

После официальной части мероприятия атаман города пригласил всех присутствующих на обед. Казаками была приготовлена традиционная донская уха и казачий кулеш.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»