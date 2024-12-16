В декабре нынешнего года донской регион присоединился к Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции «Казачий диктант-2024», сообщает официальный портал Правительства Ростовской области. Казаки ГКО «Таганрогское» тоже стали участниками мероприятия.

По словам заместителя губернатора Ростовской области, атамана Всевеликого войска Донского Сергея Бодрякова, в минувшем году участниками акции стали около 55 тысяч жителей региона.

«В текущем году диктант проходит в пятый раз, и число участников столь же велико. К участию в акции приглашались как казаки, так и люди любой социальной принадлежности. Даже граждане зарубежных стран, поддерживающие исторические и культурные традиции и позицию России», — уточнил он.

Приняли участие в пятом по счету «Казачьем диктанте» и жители Таганрога, члены городского казачьего общества «Таганрогское», — в составе делегации Таганрогского округа ВКО «ВВД» совместно с представителями дирекции, преподавателями и студентами Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». С приветственными словами к участникам мероприятия обратился заместитель директора по научной работе и проектной деятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова, ведущий казаковед, кандидат исторических наук Алексей Волвенко.

Вопросы казачьего исторического диктанта делились на несколько групп. Часть была посвящена славному прошлому казаков — известным историческим событиям и легендарным атаманам. Другая затрагивала тему современного казачьего движения, историю его возрождения и организацию. Закономерно, что в ходе написания проверялись знания особенностей казачьего быта, военного дела и культуры. Данный проект направлен не только на проверку знаний, но и на популяризацию и актуализацию интереса к казачьей истории, культуре и традициям. И если в 2020-м — в год ее старта — «Казачий диктант» написали 125 тысяч человек, то в этом году акция собрала более полумиллиона участников. И вклад Ростовской области оказался весомым.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»