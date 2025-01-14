Картина художника из Таганрога Софии Гетман представлена в Новой Третьяковке

Работу автора «Весенние хлопоты» можно будет увидеть с 17 января по 7 февраля в залах Союза художников России Западного крыла Новой Третьяковки. Художник из Таганрога стала одним из полуфиналистов выставки «Искусство труда».

Шестой сезон Всероссийского Фестиваля «Время, вперед!» представляет ежегодную масштабную выставку «Искусство труда», посвященную современному человеку труда и созидательному искусству. Экспозиция покажет значимость труда в жизни общества.

Фестиваль длится весь год, он включает выездные пленэры художников и скульпторов на действующие заводы и фабрики в разных городах России, а также конкурс работ, итогом которого становится масштабная выставка финалистов.

16 января в Западном крыле Новой Третьяковки откроется экспозиция «Искусство труда» и состоится награждение победителей фестиваля. Каждый из них получит денежный грант. Общий призовой фонд составил 3 млн 150 тысяч рублей.

В экспозицию «Искусство труда» в новом сезоне вошли 190 работ (живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства, инсталляция). Среди участников — художники-профессионалы и любители, которым, по мнению экспертного жюри, удалось отразить жизнь простого рабочего человека. На выставке покажут произведения авторов со всей России: всего в фестивале приняли участие 500 художников из 106 городов.

Константин Бабкин, общественный деятель, председатель жюри фестиваля:

«В шестом сезоне выросло количество заявок — на фестиваль поступило 2000 экспонатов, а призовых мест стало 22. Дополнительной призовой категорией представлена «Графика» — мы специально вынесли эту номинацию отдельно, она очень популярна у художников. Также, для нас важно продолжать успешную практику знакомства художников с действующими производствами. Искусство наполняет жизнь новыми смыслами, а труд, искусство труда для многих из нас — смысл жизни».

В состав жюри конкурса вошли известные российские художники, скульпторы, общественные деятели.

София Гетман:

«Сколько помню себя, столько рисую. В моей жизни творчество всегда было неотъемлемой частью наравне с базовыми потребностями — не как профессия, но как любимое времяпровождение».

В 1975 году София Гетман поступила в архитектурный институт в Казахстане. Проучившись год, бросила архитектуру и пошла в Алма-Атинский институт Народного Хозяйства по специальности инженер-экономист, факультет программирования.

«Рисовать не переставала, окрашивала тетради забавными иллюстрациями во время пар и совещаний. Но когда началась перестройка, я поняла, что на месте стоять нельзя, страна менялась, работа становилась все скучнее и скучнее. С 1990 года по конкурсу устроилась на Алма-Атинский «Экспериментальный завод художественной керамики» по специальности живописец. Проходя долгий путь от подмастерья до уникального художника, некоторые свои работы в числе лучших отправляла даже за рубеж», — рассказывает художница.

На заводе она проработала вплоть до закрытия в 1994 году. Там познакомилась с «маслом» и в 1995 году привезла этот навык в Россию, куда переехала с семьей. Ситуация в стране была непростой, зарабатывать приходилось небольшими эскизами, а порой и детальными работами на срезах дерева — маленькая мастерская развернулась непосредственно дома, до свободного творчества руки не доходили. Со временем стало легче, и тогда пейзажи постепенно перебрались со срезов на холсты.

«Уже в 50 лет, идя по улице, я заметила вывеску «Выставочный зал членов художественного союза России» — эта случайность стала поворотным событием в моей жизни. «Почему мы вас не знаем?» — задали вопрос художники Таганрога, стоило им только увидеть работы, и мгновенно предложили вступить в союз. Творческая жизнь расцвела: совместные пленэры, поездки, обсуждение творчества и наконец — собственная мастерская. Теперь я постоянная участница городских художественных выставок, число которых превышает полсотни, как и выставок Таганрогского отделения Союза художников России».

Работы Софии Гетман находятся в коллекции музеев Таганрога и Мариуполя.

Материал и фото предоставлены организаторами выставки