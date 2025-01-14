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Картина художника из Таганрога Софии Гетман представлена в Новой Третьяковке

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Работу автора «Весенние хлопоты» можно будет увидеть с 17 января по 7 февраля в залах Союза художников России Западного крыла Новой Третьяковки. Художник из Таганрога стала одним из полуфиналистов выставки «Искусство труда».

#В стране

Шестой сезон Всероссийского Фестиваля «Время, вперед!» представляет ежегодную масштабную выставку «Искусство труда», посвященную современному человеку труда и созидательному искусству. Экспозиция покажет значимость труда в жизни общества.

Фестиваль длится весь год, он включает выездные пленэры художников и скульпторов на действующие заводы и фабрики в разных городах России, а также конкурс работ, итогом которого становится масштабная выставка финалистов.

16 января в Западном крыле Новой Третьяковки откроется экспозиция «Искусство труда» и состоится награждение победителей фестиваля. Каждый из них получит денежный грант. Общий призовой фонд составил 3 млн 150 тысяч рублей.

В экспозицию «Искусство труда» в новом сезоне вошли 190 работ (живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства, инсталляция). Среди участников — художники-профессионалы и любители, которым, по мнению экспертного жюри, удалось отразить жизнь простого рабочего человека. На выставке покажут произведения авторов со всей России: всего в фестивале приняли участие 500 художников из 106 городов.

Константин Бабкин, общественный деятель, председатель жюри фестиваля:

«В шестом сезоне выросло количество заявок — на фестиваль поступило 2000 экспонатов, а призовых мест стало 22. Дополнительной призовой категорией представлена «Графика» — мы специально вынесли эту номинацию отдельно, она очень популярна у художников. Также, для нас важно продолжать успешную практику знакомства художников с действующими производствами. Искусство наполняет жизнь новыми смыслами, а труд, искусство труда для многих из нас — смысл жизни».

В состав жюри конкурса вошли известные российские художники, скульпторы, общественные деятели.

София Гетман:

«Сколько помню себя, столько рисую. В моей жизни творчество всегда было неотъемлемой частью наравне с базовыми потребностями — не как профессия, но как любимое времяпровождение».

В 1975 году София Гетман поступила в архитектурный институт в Казахстане. Проучившись год, бросила архитектуру и пошла в Алма-Атинский институт Народного Хозяйства по специальности инженер-экономист, факультет программирования.

«Рисовать не переставала, окрашивала тетради забавными иллюстрациями во время пар и совещаний. Но когда началась перестройка, я поняла, что на месте стоять нельзя, страна менялась, работа становилась все скучнее и скучнее. С 1990 года по конкурсу устроилась на Алма-Атинский «Экспериментальный завод художественной керамики» по специальности живописец. Проходя долгий путь от подмастерья до уникального художника, некоторые свои работы в числе лучших отправляла даже за рубеж», — рассказывает художница.

На заводе она проработала вплоть до закрытия в 1994 году. Там познакомилась с «маслом» и в 1995 году привезла этот навык в Россию, куда переехала с семьей. Ситуация в стране была непростой, зарабатывать приходилось небольшими эскизами, а порой и детальными работами на срезах дерева — маленькая мастерская развернулась непосредственно дома, до свободного творчества руки не доходили. Со временем стало легче, и тогда пейзажи постепенно перебрались со срезов на холсты.

«Уже в 50 лет, идя по улице, я заметила вывеску «Выставочный зал членов художественного союза России» — эта случайность стала поворотным событием в моей жизни. «Почему мы вас не знаем?» — задали вопрос художники Таганрога, стоило им только увидеть работы, и мгновенно предложили вступить в союз. Творческая жизнь расцвела: совместные пленэры, поездки, обсуждение творчества и наконец — собственная мастерская. Теперь я постоянная участница городских художественных выставок, число которых превышает полсотни, как и выставок Таганрогского отделения Союза художников России».

Работы Софии Гетман находятся в коллекции музеев Таганрога и Мариуполя.

Материал и фото предоставлены организаторами выставки

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Таганрогская правда
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