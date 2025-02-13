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Карпин прокомментировал слухи о возможном уходе Глебова

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Лучшие команды РПЛ продолжают поиски футболистов, способных повысить их шансы на завоевание титула.

Новости Ростовской области

Столичное «Динамо» положило глаз на хавбека «Ростова» Данила Глебова, которого клуб всеми силами пытается сохранить в преддверии рестарта чемпионата. Как и футболистам, бетторам следует тщательно подготовиться к возвращению матчей РПЛ, активировать понравившийся бонус за регистрацию на портале Metaratings, и быть готовыми сделать бесплатный прогноз на матч с участием своей любимой команды.

Данил Глебов – один из лидеров «Ростова» в последние несколько сезонов, а также самый дорогой футболист в составе ростовчан. Его трансферная стоимость на данный момент составляет 8 млн евро. Стабильная игра 25-летнего футболиста привлекла внимание всех лидеров РПЛ, в том числе «Динамо». По слухам, «бело-голубые» предлагают за хавбека 6-7 млн евро + бонусы.

Ситуация с Глебовым прокомментировал Валерий Карпин в преддверии заключительного матча Зимнего Кубка РПЛ против «Динамо». «Вероятность ухода ключевых футболистов есть всегда. Сейчас вы говорите о «Динамо», завтра появится новая команда. Если предложение устроит и клуб, и футболиста, то всегда есть вероятность продажи. В современном футболе любой клуб открыт для переговоров, если за его игрока предлагают 100 млн евро».

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Фото предоставлено ФК «Ростов»

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Таганрогская правда
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