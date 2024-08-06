Капсулу с землей из Петропавловска-Камчатского передадут в Таганрог

Молодые парламентарии Камчатки откликнулись на просьбу коллег из Молодежного парламента нашего города — отправить с полуострова капсулу с землей, взятой вблизи памятника батарее Максутова, для хранения на Аллее Бессмертия Таганрога.

«Церемония взятия земли Города воинской славы Петропавловска-Камчатского для отправки в Таганрог состоялась на Никольской сопке. В мероприятии приняли участие краевой депутат Владимир Агеев, депутаты Молодежного парламента, члены Молодой гвардии «Единой России», волонтеры Победы», — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Камчатского края.

Место, откуда была взята земля, выбрано неслучайно. Основная часть боевых действий во время атаки англо-французской эскадры на Петропавловский порт происходила на склонах Никольской сопки. Сама капсула сделана из котелка, который предоставили камчатские морпехи из 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознамённой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«К нам обратился Молодежный парламент Таганрога с просьбой прислать часть земли из нашего Города воинской славы. На Аллее Бессмертия в приморском городе захоронены капсулы времени с фрагментами земли со всех Городов-героев и Городов воинской славы. Конечно, мы безоговорочно поддержали эту акцию. Мероприятие организовали в кратчайшие сроки», — рассказала Елизавета Югай, председатель Молодежного парламента Камчатки.

Депутат краевого парламента Камчатки Владимир Агеев, участвовавший в церемонии взятия земли, напомнил, что З ноября 2011 года Петропавловску-Камчатскому присвоено почетное звание «Город воинской славы», в том числе благодаря победе, которая была одержана при обороне Петропавловского порта в 1864 году. В этот же день таким же почетным званием удостоены еще три российских города: Ломоносов, Ковров и Таганрог.

«Акция закладывания земли в капсулу также посвящена 170-летию героической обороны Петропавловска, которое отмечается в краевой столице в этом году», — отмечается в сообщении.

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Камчатского края