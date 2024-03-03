Какими льготами могут воспользоваться предпенсионеры?

В России существуют различные льготы для так называемых предпенсионеров – людей, которым остается пять лет до выхода на пенсию. Например, они могут не платить имущественный налог за квартиру или бесплатно освоить новую профессию.

В нынешнем году к предпенсионерам относятся женщины 1965–1969 годов рождения и мужчины 1960–1964 годов рождения, а также те, кто выходит на пенсию досрочно. Какие льготы есть у этой категории россиян, рассказал телеграм-канал Объясняем. рф.

Итак, работодатель не может отказывать предпенсионеру в рабочем месте и увольнять его без весомых причин.

У предпенсионеров есть два оплачиваемых выходных дня в год на прохождение диспансеризации.

Тем, кто занят на вредном производстве, работодатель должен оплачивать лечение в санатории.

Предпенсионеры могут пройти бесплатную программу переобучения в Центре занятости, чтобы получить новую профессию. Также им положено повышенное пособие по безработице — до 13,7 тыс. рублей.

Предпенсионеры не платят имущественный и земельный налог за одну квартиру, один жилой дом, одну творческую мастерскую, одну хозяйственную постройку до 50 кв. м, один гараж или одно машино-место, 6 соток земли.

Чтобы получить льготы нужно подтвердить статус предпенсионера. Для этого необходимо получить справку лично в отделении СФР, либо в МФЦ, на сайте СФР или на «Госуслугах».

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