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Какие продукты необходимо включать в рацион для здоровья щитовидной железы

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Щитовидная железа играет важную роль в регулировании обмена веществ, росте и развитии организма, поэтому её здоровье важно поддерживать. Для этого необходимо включать в рацион определённые продукты, богатые витаминами и минералами, важными для функционирования щитовидки.

Новости Таганрога

Йодированные продукты

 Йод является ключевым элементом для синтеза гормонов щитовидной железы – тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Недостаток йода может привести к гипотиреозу и увеличению размеров железы (зобу). Источники йода:

  •  морская капуста (ламинария)
  • рыба и морепродукты (особенно треска, креветки, тунец)
  • йодированная соль

Продукты, содержащие селен

Селен необходим для преобразования гормона Т4 в активную форму Т3. Он также защищает щитовидную железу от окислительного стресса. Источники селена:

  • бразильские орехи
  •  говядина, курица, индейка
  •  яйца
  •  грибы (например, шампиньоны)

Цинк

Цинк участвует в синтезе тиреоидных гормонов и помогает регулировать их уровень в организме. Источники цинка:

  • красное мясо
  •  тыквенные семечки
  • орехи (миндаль, кешью)

Витамин D

Витамин D важен для иммунной системы и регуляции уровня кальция в крови, а также влияет на работу щитовидной железы. Источники витамина D:

  •  жирная рыба (лосось, скумбрия)
  • печень трески
  • сыр
  •  молочные продукты
  • Омега-3 жирные кислоты

Омега-3

Омега-3 помогают уменьшить воспаление и поддерживают нормальную функцию щитовидной железы. Они особенно важны при аутоиммунных заболеваниях, таких как болезнь Хашимото. Источники омега-3:

  • лосось, сардины, форель
  • льняное масло и семена льна
  •  грецкие орехи

Антиоксиданты

Антиоксиданты защищают клетки щитовидной железы от повреждений свободными радикалами. Они содержатся в различных фруктах и овощах.  Продукты-антиоксиданты:

  • черника, малина, клубника
  • гранат, мандарины
  • брокколи, шпинат, зелёный чай
  • помидоры, болгарский перец
  • шоколад

Что стоит избегать?

Некоторые вещества могут мешать нормальной работе щитовидной железы:

Глютен: у людей с целиакией (непереносимостью глютена) часто возникают проблемы со щитовидной железой. Поэтому им рекомендуется безглютеновая диета.

Крестоцветные овощи: брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста содержат гойтрогены, которые могут препятствовать усвоению йода. При гипотиреозе лучше ограничить их употребление.

Соевые продукты: они могут влиять на всасывание лекарств для лечения щитовидной железы, поэтому людям с заболеваниями щитовидки следует соблюдать осторожность.

Таким образом, сбалансированное питание с достаточным количеством йода, селена, цинка и других важных микроэлементов поможет поддерживать здоровую функцию щитовидной железы.

Подготовлено с помощью нейросети Giga.chat, изображение от freepik

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