Щитовидная железа играет важную роль в регулировании обмена веществ, росте и развитии организма, поэтому её здоровье важно поддерживать. Для этого необходимо включать в рацион определённые продукты, богатые витаминами и минералами, важными для функционирования щитовидки.
Йодированные продукты
Йод является ключевым элементом для синтеза гормонов щитовидной железы – тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Недостаток йода может привести к гипотиреозу и увеличению размеров железы (зобу). Источники йода:
- морская капуста (ламинария)
- рыба и морепродукты (особенно треска, креветки, тунец)
- йодированная соль
Продукты, содержащие селен
Селен необходим для преобразования гормона Т4 в активную форму Т3. Он также защищает щитовидную железу от окислительного стресса. Источники селена:
- бразильские орехи
- говядина, курица, индейка
- яйца
- грибы (например, шампиньоны)
Цинк
Цинк участвует в синтезе тиреоидных гормонов и помогает регулировать их уровень в организме. Источники цинка:
- красное мясо
- тыквенные семечки
- орехи (миндаль, кешью)
Витамин D
Витамин D важен для иммунной системы и регуляции уровня кальция в крови, а также влияет на работу щитовидной железы. Источники витамина D:
- жирная рыба (лосось, скумбрия)
- печень трески
- сыр
- молочные продукты
- Омега-3 жирные кислоты
Омега-3
Омега-3 помогают уменьшить воспаление и поддерживают нормальную функцию щитовидной железы. Они особенно важны при аутоиммунных заболеваниях, таких как болезнь Хашимото. Источники омега-3:
- лосось, сардины, форель
- льняное масло и семена льна
- грецкие орехи
Антиоксиданты
Антиоксиданты защищают клетки щитовидной железы от повреждений свободными радикалами. Они содержатся в различных фруктах и овощах. Продукты-антиоксиданты:
- черника, малина, клубника
- гранат, мандарины
- брокколи, шпинат, зелёный чай
- помидоры, болгарский перец
- шоколад
Что стоит избегать?
Некоторые вещества могут мешать нормальной работе щитовидной железы:
Глютен: у людей с целиакией (непереносимостью глютена) часто возникают проблемы со щитовидной железой. Поэтому им рекомендуется безглютеновая диета.
Крестоцветные овощи: брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста содержат гойтрогены, которые могут препятствовать усвоению йода. При гипотиреозе лучше ограничить их употребление.
Соевые продукты: они могут влиять на всасывание лекарств для лечения щитовидной железы, поэтому людям с заболеваниями щитовидки следует соблюдать осторожность.
Таким образом, сбалансированное питание с достаточным количеством йода, селена, цинка и других важных микроэлементов поможет поддерживать здоровую функцию щитовидной железы.
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