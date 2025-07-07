Какие меры поддержки получают участники СВО

Для участников СВО государство предусматривает широкий пакет мер поддержки. Разнообразные льготы для защитников Отечества постоянно дополняются.

Среди основных мер поддержки — возможность приобрести жильё за счёт Минобороны через накопительно-ипотечную систему, служебное жильё или компенсация за наём, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях. Предусмотрены страхование жизни и здоровья, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в полгода. Служба в армии по призыву засчитывается в общий стаж при назначении пенсии.

Для участников СВО сохраняются рабочие места. Участники спецоперации могут пройти бесплатное переобучение. Также участникам СВО и их детям гарантировано поступление в вуз на бюджет по квоте. Для этого в вузах ввели отдельную квоту для поступления — не менее 10% от всех бюджетных мест. Подготовительные курсы для поступления они могут пройти за счёт государства. Если ребёнок участника СВО уже учится на платном, он может перевестись на бюджет.

Участникам СВО компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг, газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налогов. Ветеранам боевых действий, которые учатся очно и на бюджете выплачивается государственная социальная стипендия.

Напомним, для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о военной службе по контракту ответят по короткому номеру 117.

Фото Минобороны РФ (из архива)