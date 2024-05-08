Главная » Город

Какие мероприятия пройдут 9 мая в музее «Самбекские высоты»

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Завтра, 9 мая, праздничные мероприятия пройдут на территории Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Город

С 10.30 до 12.30 (каждый час) и с 13.00 до 17.00 (каждые полчаса) будут организованы экскурсии для индивидуальных посетителей в донском военно-историческом музее.

В шатре на территории музея с 10.00 до 18.00 будут проходить Мастер-классы: «Под прикрытием» (изготовление брелока в технике макраме), «Искра Победы» (изготовление деревянной ключницы в технике стринг-арт), «Маскировка» (нанесение дизайна на футболку с помощью специального трафарета — футболка выдаётся), «Голуби мира» (изготовление голубя на палочке. Техника — аппликация). А также акция «Мы помним» — раздача Георгиевских лент.

С 10.30 в информационно-выставочном центре начнется масштабный «Концертный марафон», где выступят творческие коллективы Неклиновского района, Таганрога и ДНР.

С 11.00 до 16.00 в амфитеатре музея стартует «Самбекская весна». На мероприятии выступят артисты из разных городов России и многих дружественных стран. Они поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и гостей музея с Днем Победы.

В течение дня посетители музея смогут возложить цветы к Вечному огню мемориала славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога».

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
афиша День Победы новости Самбекские высоты Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru