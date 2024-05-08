Какие мероприятия пройдут 9 мая в музее «Самбекские высоты»

Завтра, 9 мая, праздничные мероприятия пройдут на территории Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

С 10.30 до 12.30 (каждый час) и с 13.00 до 17.00 (каждые полчаса) будут организованы экскурсии для индивидуальных посетителей в донском военно-историческом музее.

В шатре на территории музея с 10.00 до 18.00 будут проходить Мастер-классы: «Под прикрытием» (изготовление брелока в технике макраме), «Искра Победы» (изготовление деревянной ключницы в технике стринг-арт), «Маскировка» (нанесение дизайна на футболку с помощью специального трафарета — футболка выдаётся), «Голуби мира» (изготовление голубя на палочке. Техника — аппликация). А также акция «Мы помним» — раздача Георгиевских лент.

С 10.30 в информационно-выставочном центре начнется масштабный «Концертный марафон», где выступят творческие коллективы Неклиновского района, Таганрога и ДНР.

С 11.00 до 16.00 в амфитеатре музея стартует «Самбекская весна». На мероприятии выступят артисты из разных городов России и многих дружественных стран. Они поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и гостей музея с Днем Победы.

В течение дня посетители музея смогут возложить цветы к Вечному огню мемориала славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога».

Фото Сергея Плишенко