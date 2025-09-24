Главная » Новости Таганрога

Как жители Таганрога будут отдыхать в 2026 году

На Новый год жителей Таганрога, как и всех россиян, ждут 12-дневные выходные. Еще пять раз в следующем году мы будем отдыхать по три дня.

24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных в 2026 году.

В следующем году 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, которые являются нерабочими праздничными днями. Согласно постановлению, эти дни будут перенесены на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно.

В результате, учитывая норму Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий рабочий день при совпадении с нерабочим праздничным днём, в 2026 году предусмотрены следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — 12 дней; с 21 по 23 февраля — 3 дня; с 7 по 9 марта — 3 дня.

Трехдневные выходные будут в мае — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, в июне — с 12 по 14 июня.

4 ноября будет единственным выходным днем. 31 декабря 2026 года — также выходной день.

Что касается нынешнего года, то последние длинные выходные жителей Таганрога ждут в ноябре, на День народного единства. Отдыхать будем со 2 по 4 ноября, так как выходной день с субботы, 1 ноября, перенесен на понедельник, 3 ноября.

Фото Сергея Плишенко

