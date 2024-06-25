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Как защитить своих детей от телефонных мошенников

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Дети и подростки часто становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников в силу своей наивности, неосведомленности и недостаточности навыка критического мышления.

#Безопасность

Нужно приучить ребенка, что отвечать на звонки с незнакомых номеров нельзя. Для этого также можно установить определитель номера, который будет подписывать номера мошенников как «нежелательный звонок».

Ребенка важно предупредить и о том, что незнакомцам по телефону никогда нельзя предоставлять личную информацию: имя, адрес, номер школы. Даже в том случае, если звонившие представляются работниками официальной организации.

Родителям нужно заранее составить список взрослых, к которым ребенок может обратиться за помощью в случае, если поступают тревожные звонки. Ребенок должен знать, что о любых «проблемах» нужно сразу рассказать кому-то из старших.

Родителям рекомендуется проиграть популярные действия злоумышленников, рассказать про известные сценарии: «Кому ты позвонишь, если что-то произойдет с близкими?» «Будешь ли переводить деньги незнакомым?», «Если кто-то из друзей попросит о помощи в сообщении, будешь ли ты перезванивать?». Ответы на эти вопросы помогут ребенку подготовиться и разработать ориентировочный план действий и вопросов в случае мошенничества — позвонить маме или папе по телефону, обратиться за помощью к тем взрослым доверительным лицам, которые рядом.

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Таганрогская правда
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