Как в Таганроге ведется работа по заключению соцконтрактов

Начать свой бизнес, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации – такие возможности сегодня дает социальный контракт. Каковы итоги оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в течение шести месяцев 2024 года в нашем городе?

Социальный контракт – соглашение, которое заключается органом социальной защиты населения с малоимущими одиноко проживающими гражданами и малоимущими семьями в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

По итогам первого полугодия этого года в Таганроге заключен 61 контракт на общую сумму более 13 млн рублей.

Приоритетное право на получение данного вида государственной помощи имеют семьи с несовершеннолетними детьми. Из 61 социального контракта 40 заключены с семьями, в которых проживает 76 детей. Десять семей являются многодетными, пять воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

При обращении граждан по вопросу оказания государственной помощи на основании социального контракта специалистами УСЗН г. Таганрога проводится собеседование для выяснения жизненной ситуации, объективно влияющей на низкий уровень доходов семьи, определяется предполагаемое основное направление социального контракта. Совместно с заявителем разрабатывается программа социальной адаптации, включающая в себя мероприятия, способствующие выходу семьи из категории малоимущих.

В разработке программы социальной адаптации оказывают содействие Управление образования г. Таганрога, ГКУ РО «Центр занятости населения г. Таганрога», МБУ ЦСО г. Таганрога, представители структур малого и среднего предпринимательства, представители высшей школы, общественные организации.

Всё больше жителей Таганрога становятся участниками программы социального контракта по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. В 2024 году такие контракты заключены с 30 семьями. Представленные заявителями бизнес-планы были утверждены на межведомственной комиссии. В нашем городе живет много талантливых бизнесменов, они организовали свое дело в разных сферах, среди которых производство металлоконструкций, ремонтно-отделочные работы, автомастерские, оказание юридических услуг, деятельность в сфере питания и торговли, а также в сфере красоты.

О том, что социальный контракт реально работает, помогая гражданам, говорят примеры тех, кто уже воспользовался этой возможностью.

Например, семья Марины и Александра К. большая и дружная. В ней воспитываются четверо детей. Александр работает водителем более пяти лет. Марина находится в декретном отпуске. Узнав о возможностях социального контракта для ведения собственного дела и имея опыт работы пекарем, Марина составила бизнес-план и обратилась в УСЗН г. Таганрога с целью открытия собственной пекарни и улучшения финансового положения. Межведомственной комиссией согласован бизнес-план, и с семьей был заключен социальный контракт по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности».

Благодаря выделенным средствам семья приобрела необходимое оборудование и материалы для успешного ведения предпринимательской деятельности и эффективного увеличения материального положения. В настоящее время в мини-пекарне-кафе успешно ведется деятельность. Предлагаемые товары пользуются спросом. В ассортимент входят кексы, печенья, пироги и булочки, а также индивидуальные заказы. По итогам контракта доходы семьи увеличились в два раза.

Еще один способ повышения доходов – трудоустройство. Часто бывает, что человек хочет работать, но этому препятствуют семейные обстоятельства. Специалисты помогут оформить ребенка в детский сад, назначить патронаж над престарелыми родителями, поддержат в других вопросах. С 17 семьями заключены социальные контракты за шесть месяцев текущего года по направлению «Поиск работы». В рамках программы социальной адаптации проходят разработка и предоставление получателю перечня вакансий, имеющихся в банке Центра занятости. Заявители проходят собеседования у потенциальных работодателей с целью дальнейшего трудоустройства. Таким образом, создаются условия для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и получения в дальнейшем постоянных источников дохода.

В рамках этого мероприятия заявителями заключены трудовые договоры с образовательной организацией «МБДОУ № 3», с учреждениями здравоохранения (городская поликлиника № 2), культуры (Таганрогский государственный литературный музей), социальной сферы (МФЦ) и сферы услуг (ООО «Радуга», ООО «АО «Миус», ООО «ЧОО «НИКА»). Заработная плата в месяц составляет от 20 000 до 45 000 рублей.

Социальный контракт по преодолению трудной жизненной ситуации заключается в исключительных случаях. В 2024 году такие контракты оформили 14 семей, в которых воспитываются 38 детей. Они получили помощь в приобретении первоочередных товаров, необходимых для содержания, образования и развития детей.

Важно отметить роль социального контракта не только для финансовой самостоятельности семьи, но и для экономики города. Это развитие малого и среднего бизнеса, новые рабочие места, легализация труда и преодоление бедности.

По всем вопросам, связанным с заключением соцконтракта, можно обращаться в УСЗН Таганрога по адресу: пер. Мечниковский, 2, каб. 207 или по телефону: 8(8634) 619-600.

Материал подготовлен УСЗН Таганрога, фото из архива «Таганрогской правды»