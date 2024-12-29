Как в Ростовской области на праздники будут работать офисы Сбера

В пресс-службе ЮЗБ ПАО «Сбербанк» рассказали, как на новогодние и рождественские праздники будут работать офисы банка в Ростовской области.

29 декабря (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

30 декабря (понедельник) — перенос выходного дня. Будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

31 декабря (вторник) — перенос выходного дня. Будут работать только дежурные офисы

1 января (среда) — нерабочий праздничный день. Офисы работать не будут.

2 января (четверг) — нерабочий праздничный день. Будет работать часть дежурных офисов.

3-5 января (пятница-воскресенье) — нерабочие праздничные дни. Будет работать часть офисов, график которых предусматривает работу в субботу.

6 января (понедельник) — нерабочий праздничный день. Будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

7 января (вторник) — нерабочий праздничный день. Будут работать только дежурные офисы.

8 января (среда) — нерабочий праздничный день. Будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

9 января (четверг) — обычный рабочий день. Офисы будут работать в стандартном режиме.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в самих отделениях, в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

«Платежи по кредитам физических лиц 1-8 января будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день», — уточняет Сбер.

Фото Анастасии Мельниковой