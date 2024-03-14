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Как в дни выборов будут работать школы в Таганроге

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В министерстве образования Ростовской области рассказали, как будут работать школы в дни выборов Президента РФ с 15 по 17 марта.

#Образование

Итак, школы, в которых не организованы избирательные участки, будут работать в штатном режиме. В учебных заведениях, где участки созданы, занятия пройдут в штатном режиме при наличии помещений для голосования с отдельным входом.

В других образовательных организациях 15 марта уроки пройдут в сокращенном режиме или в формате самоподготовки, также в ряде школ занятия будут перенесены на субботу 23 марта.

16 марта школы, которые учатся по 6-дневной рабочей неделе, также проведут занятия в формате самоподготовки, либо проведут внеурочные мероприятия.

Фото ВК школы № 24

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Таганрогская правда
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