Как в дни выборов будут работать школы в Таганроге

В министерстве образования Ростовской области рассказали, как будут работать школы в дни выборов Президента РФ с 15 по 17 марта.

Итак, школы, в которых не организованы избирательные участки, будут работать в штатном режиме. В учебных заведениях, где участки созданы, занятия пройдут в штатном режиме при наличии помещений для голосования с отдельным входом.

В других образовательных организациях 15 марта уроки пройдут в сокращенном режиме или в формате самоподготовки, также в ряде школ занятия будут перенесены на субботу 23 марта.

16 марта школы, которые учатся по 6-дневной рабочей неделе, также проведут занятия в формате самоподготовки, либо проведут внеурочные мероприятия.

Фото ВК школы № 24